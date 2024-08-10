Як зазначили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, йдеться про пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Там просять громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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Роботи на "Гребенне – Рава-Руська

З понеділка, 12 серпня, за інформацією наданою від польської сторони, розпочнуться ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну,

– вказали у Західному управлінні ДПСУ.

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року.

До слова, нещодавно на Сумщині закрили гуманітарний коридор "Колотилівка – Покровка", через який українці з окупованих територій поверталися в нашу країну. Причиною цього стало посилення обстрілів. Водночас досі функціонує коридор "Мокрани – Доманове" на кордоні з Білоруссю.