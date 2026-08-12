Сестра командира группы Анатолия Татьяна Сащук рассказала подробности в комментарии "ТСН".

Что рассказали бойцы и их родственники?

Татьяна рассказала, что семья знала о проблемах со снабжением еще до публичного обращения военных. По ее словам, брат прибыл на позицию 26 апреля. Уже в мае он сообщил семье, что бойцам не хватает еды.

"Он мне звонит и говорит: „Таня, что мне делать, что мне сказать ребятам, что у нас нечего есть?“ Я говорю: „Что вы ели в последний раз?“ Он отвечает: „Сухой рис, залитый холодной дождевой водой“,

– рассказала Татьяна Сащук.

Женщина утверждает, что родственники военных дважды обращались в Министерство обороны Украины из-за проблем со снабжением. По ее словам, после первого обращения ситуация ненадолго улучшилась, однако впоследствии проблемы повторились.

Отдельно Татьяна Сащук рассказала о проблемах со связью. По ее словам, однажды военные оставались без связи около двух недель, а с 17 июля семья снова не могла связаться с бойцами.

В конце концов мы решили закупить собственный "Старлинк", чтобы передать его им. Мы подняли этот вопрос в бригаде, можно ли нам так поступить, нам ответили – можно,

– рассказала женщина.

По ее словам, терминал получили в бригаде 30–31 июля, однако на позицию его передали лишь примерно через неделю.

Татьяна также заявила, что длительные проблемы с обеспечением сказались на физическом состоянии военных.

Я своего брата в таком состоянии и ребят не видела. Он мне говорит, что ни есть, ни пить. Еды не было от трех до семи дней. Потому что они не все вместе были на позиции. А потом, когда они присоединились к другой, вот этой половине своей группы, ребята пролежали до трех дней в полубессознательном состоянии. До 12 дней они находились без воды и еды,

– рассказала сестра военного.

По ее словам, однажды военные получили посылку, в которой было около 600 граммов воды.

Татьяна также утверждает, что ее брат из-за проблем с питанием похудел примерно на 30 килограммов.

"Они очень похудели. Вот мой брат поступил туда где-то килограмм 100. Если он сейчас весит килограмм 70, то это будет очень хорошо. Это не кратковременное явление – это продолжалось с самого начала", – заявила она.

Что говорят в бригаде и в Силах обороны Юга?

В 121-й бригаде заявили, что продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи на труднодоступные позиции доставляют дронами по установленному графику. По данным бригады, в течение месяца подразделению передали 27 посылок, каждая весом около 9 килограммов.

Доставке грузов якобы мешают сложные погодные условия, российские обстрелы и работа российских средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время в бригаде подчеркнули, что информация из видеообращения военных "не отражает всех обстоятельств", а командование работает над ротацией подразделения.

Силы обороны Юга заявили, что ситуация с военнослужащими 121-й бригады находится под непосредственным контролем командования.

Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны выполняют боевые задачи на сложном и динамичном участке фронта. Личный состав подразделения демонстрирует героизм и стойкость, удерживая рубежи в условиях непрерывного обстрела со стороны противника,

– говорится в заявлении Сил обороны Юга.

В командовании также сообщили, что за последние 30 дней на позиции военных доставили около 240 килограммов продовольствия.

Главное – сейчас готовят ротацию подразделения. В то же время ее проведение будет зависеть от обстановки безопасности, поскольку военных необходимо вывести с позиций без критического риска для их жизни.

Напомним, видеообращение командира взвода огневой поддержки Анатолия Сащука появилось в сети 9 августа. По словам военного, его подразделение непрерывно удерживает позиции с апреля 2026 года. Изначально бойцам обещали лишь месячную командировку, чтобы заменить семерых сослуживцев, которые до этого держали оборону 8 месяцев без какой-либо ротации.

Сащук подчеркнул, что обещанная логистика с помощью беспилотников фактически не работает. Бойцы вынуждены прятаться в найденных укрытиях, оставаясь без питьевой воды и продовольствия от 3 до 7 суток.