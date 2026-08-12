Сестра командира групи Анатолія Тетяна Сащук розповіла деталі у коментарі "ТСН".

Що розповіли бійці та їхні родичі?

Тетяна розповіла, що родина знала про проблеми із забезпеченням ще до публічного звернення військових. За її словами, брат зайшов на позицію 26 квітня. Уже в травні він повідомив родині, що бійцям не вистачає їжі.

Він мені звонить і каже: "Таня, що мені робити, що мені казати хлопцям, що в нас немає що їсти?" Я кажу: "Що ви їли останній раз?" Він каже: "Сухий рис, залитий дощовою холодною водою",

– розповіла Тетяна Сащук.

Жінка стверджує, що родичі військових двічі зверталися до Міністерства оборони України через проблеми із забезпеченням. За її словами, після першого звернення ситуація ненадовго покращилася, однак згодом проблеми повторилися.

Окремо Тетяна Сащук розповіла про проблеми зі зв'язком. За її словами, одного разу військові залишалися без нього близько двох тижнів, а з 17 липня родина знову не могла зв'язатися з бійцями.

Врешті-решт ми вирішили закупити власний "Старлінк", щоб їм закинути. Ми це питання підняли в бригаді, чи можемо ми таке зробити, нам сказали – можна,

– розповіла жінка.

За її словами, термінал отримали у бригаді 30 – 31 липня, однак на позицію його передали лише приблизно через тиждень.

Тетяна також заявила, що тривалі проблеми із забезпеченням позначилися на фізичному стані військових.

Я свого брата в такому стані й хлопців не бачила. Він мені каже, що ні їсти, ні пити. Їсти не було від трьох до семи днів. Бо вони не всі разом були на позиції. Потім же, як вони зайшли до іншої, от цієї половини своєї групи, то хлопці лежали до трьох днів у напівпритомному стані. До 12 днів вони перебували без води та їжі,

– розповіла сестра військового.

За її словами, одного разу військові отримали пакунок, у якому було близько 600 грамів води.

Тетяна також стверджує, що її брат через проблеми з харчуванням втратив близько 30 кілограмів ваги.

"Вони дуже схудли. От мій брат зайшов туди десь кілограм 100. Якщо він зараз має кілограм 70, то це буде дуже добре. Це не короткочасно – це тривало від самого початку", – заявила вона.

Що кажуть у бригаді та у Силах оборони Півдня?

У 121-й бригаді заявили, що продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на важкодоступні позиції доставляють дронами за визначеним графіком. За даними бригади, протягом місяця підрозділу передали 27 пакунків, кожен вагою близько 9 кілограмів.

Доставці вантажів нібито заважають складна погода, російські обстріли та робота російських засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас у бригаді наголосили, що інформація з відеозвернення військових "не відображає всіх обставин", а командування працює над ротацією підрозділу.

Сили оборони Півдня заявили, що ситуація із військовослужбовцями 121-ї бригади перебуває під безпосереднім контролем командування.

Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони виконують бойові завдання на складній та динамічній ділянці фронту. Особовий склад підрозділу демонструє героїзм та стійкість, утримуючи рубежі в умовах безперервного вогневого впливу противника,

– йдеться в заяві Сил оборони Півдня.

У командуванні також повідомили, що протягом останніх 30 днів на позицію військових доставили близько 240 кілограмів продовольства.

Головне – нині готують ротацію підрозділу. Водночас її проведення залежатиме від безпекової ситуації, оскільки військових мають вивести з позицій без критичного ризику для їхнього життя.

Нагадаємо, відеозвернення командира взводу вогневої підтримки Анатолія Сащука з'явилося в мережі 9 серпня. За словами військового, його підрозділ безперервно утримує позиції з квітня 2026 року. Спочатку бійцям обіцяли лише місячне відрядження, щоб замінити сімох побратимів, які до цього тримали оборону 8 місяців без жодної ротації.

Сащук наголосив, що обіцяна логістика за допомогою безпілотників фактично не працює. Бійці змушені ховатися у знайденому укритті, залишаючись без питної води та харчів від 3 до 7 діб.