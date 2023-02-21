Потеря доступа к боеприпасам – только начало: Пригожин повторяет путь Гиркина, – ISW

Бросать своих для россиян – нормальное положение вещей. Неудивительно, что Пригожин имеет все шансы повторить путь Гиркина. Сначала его всячески поощряли и поддерживали, а скоро бросят ни с чем.

О том, что в ЧВК "Вагнера" серьезные проблемы в последнее время, стало известно. Но все это только вершина айсберга. Существует вероятность, что Пригожина ожидает то же, что и в свое время Гиркина.

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Пригожину начинают заламывать руки

Одно из проявлений этого – вероятное перекрытие независимого доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению. Как отметили в Институте по изучению войны, это происходит в рамках так называемой профессионализации русских регулярных войск.

Собственно, сам Пригожин 20 февраля жаловался, что "Вагнеру" не поставляют артиллерийские снаряды. И что причиной тому стали "сложные отношения" с неизвестными, но вероятными чиновниками из российского министерства обороны. Но ведь это еще не все. "Повар Путина" отметил, что у вагнеровцев "полный снарядный голод". Причем они не только не получают снаряды, но и не могут даже купить их. И что именно поэтому они терпят вдвое больше потерь. Правда, он не уточнил, каких.

Заметим, что это не единственные ограничения. Так, минобороны России запретило "Вагнеру" вербовать зэков, а также тренироваться на отдельных полигонах, подчиненных вооруженным силам страны-агрессорки.

Один из военкоров заметил интересное сходство ситуаций. По его словам, сейчас Пригожин повторяет путь боевика Игоря Гиркина. Ему также перекрыли доступ к подкреплению за то, что он лишился позиции в Славянске.

Жалобы Пригожина таки работают

Аналитики полагают, что "Вагнер" не может быть совсем без артиллерийских снарядов. Они предполагают, что помощь наемникам оказывают обычные российские силы, поддерживающие Пригожина. В то же время следует отметить, что частично успеха "повару Путина" удалось достичь. Некоторые известные военкоры выразили солидарность с ним. Более того, даже бойкотируют Путина.

О чем еще свидетельствует обращение Пригожина

А о том, что вагнеровцы напрямую зависят от минобороны России. То есть фактически запрещенная структура – ЧВК – на территории страны-агрессорки поддерживается собственным оборонным ведомством. В то же время это демонстрирует, что вагнеровцы – не единственная сила, участвующая в штурмах Бахмута. Особенно с учетом того, что артиллерийский огонь там не утихает.

Видит ли Кадыров в Пригожине конкурента

На днях Кадыров риторически прокомментировал, что может соперничать с "Вагнером" Пригожина. Мол, готов на это, когда закончит свою карьеру на посту главы Чечни. Правда, он с 2007 года занимает этот пост и вряд ли диктатор захочет уступить место кому-то другому.

Да и нужно ли Кадырову конкурировать с Пригожином? Он имеет собственное войско из чеченских боевых подразделений. И ему этого достаточно, чтобы сохранять определенное ощущение того, что он управляет и контролирует кого-то.

Как бы там ни было, напряжение между российским минобороны и Пригожиным только продолжают нарастать. Радовать "повара Путина" может только тот факт, что у него на одного конкурента меньше. В то же время, это не гарантия того, что ему удастся оставить за собой авторитетность и мощь, которые были ранее.