Владимир Путин может воевать живой силой, но без оружия и тяжелой техники, это просто кандидаты на "концерт в Кобзон". Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров.
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Ситуация с ВПК и резервами России
Границы российского военно-промышленного комплекса практически дошли до предела. Ведь, для того чтобы изготавливать оружие, нужно иметь оборудование, которое в отличие от комплектующих, россияне никак не могут получить.
Основные предприятия ВПК расположены в так называемых закрытых городах России. Туда очень сложно привлечь дополнительную рабочую силу. Военные предприятия России преимущественно сборочные, а, для того чтобы изготавливать модули и детали, нужна целая цепочка предприятий,
– сказал военный эксперт.
Низкое качество материалов, из которых производится вооружение, приводит к тому, что россияне не способны обеспечить себя высокотехнологичным вооружением. Прямое доказательство тому – ракеты из КНДР, относительно качества которых возникают большие сомнения.
Основные детали к дронам, которые собираются в России, изготовлены в Иране. Это еще одно доказательство того, что российская военная промышленность не может обеспечивать армию качественным вооружением, так как северокорейское и иранское вооружение хуже даже советского.
Россияне, идущие на войну в Украину, обречены на смерть,
– заметил Федоров.
С начала полномасштабного вторжения Россия безвозвратно потеряла более 360 тысяч человек. Отметим, что в феврале 2022 вокруг Украины было сосредоточено 190 тысяч вражеских солдат.
"Полторы армии вторжения россияне потеряли. Воевать Путин собирается долго, а по крайней мере через год-полтора этого нечем будет делать, когда используются запасы вооружения", – добавил военный эксперт.
Как Путин поощряет россиян идти на войну и упрощает процесс мобилизации
- Российское гражданство смогут получить иностранцы, принявшие участие в войне против Украины. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 4 января.
- Российский диктатор также разрешил вручать электронные повестки во время осеннего призыва в армию 2024 года.
- В то же время среди россиян растет недовольство последствиями войны в Украине, а именно принудительной мобилизацией в армию. За год показатель вырос почти на 10%.