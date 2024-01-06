Владимир Путин может воевать живой силой, но без оружия и тяжелой техники, это просто кандидаты на "концерт в Кобзон". Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Ситуация с ВПК и резервами России

Границы российского военно-промышленного комплекса практически дошли до предела. Ведь, для того чтобы изготавливать оружие, нужно иметь оборудование, которое в отличие от комплектующих, россияне никак не могут получить.

Основные предприятия ВПК расположены в так называемых закрытых городах России. Туда очень сложно привлечь дополнительную рабочую силу. Военные предприятия России преимущественно сборочные, а, для того чтобы изготавливать модули и детали, нужна целая цепочка предприятий,

– сказал военный эксперт.

Низкое качество материалов, из которых производится вооружение, приводит к тому, что россияне не способны обеспечить себя высокотехнологичным вооружением. Прямое доказательство тому – ракеты из КНДР, относительно качества которых возникают большие сомнения.

Обратите внимание! 29 декабря и 2 января Россия совершила самые масштабные массированные атаки по Украине. Впоследствии в Белом доме заявили, что страна-агрессор начала использовать баллистические ракеты КНДР. В Defence Express предположили, что оккупанты могли применить ракеты KN-23 и KN-24.

Основные детали к дронам, которые собираются в России, изготовлены в Иране. Это еще одно доказательство того, что российская военная промышленность не может обеспечивать армию качественным вооружением, так как северокорейское и иранское вооружение хуже даже советского.

Россияне, идущие на войну в Украину, обречены на смерть,

– заметил Федоров.

С начала полномасштабного вторжения Россия безвозвратно потеряла более 360 тысяч человек. Отметим, что в феврале 2022 вокруг Украины было сосредоточено 190 тысяч вражеских солдат.

"Полторы армии вторжения россияне потеряли. Воевать Путин собирается долго, а по крайней мере через год-полтора этого нечем будет делать, когда используются запасы вооружения", – добавил военный эксперт.

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