То есть, таким образом кремлевский диктатор играет больше не на самых потенциальных мобилизованных, а их родственников. У России нет проблем с мобилизационным ресурсом, если брать цифры, считает экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Но есть проблемы с заменой "выбывших" лиц, отметил он 24 Каналу.

Смотрите также Быстро убрали из информпространства: почему Путин испугался конкуренции Дунцовой на выборах

Потенциал российских оккупантов

Иван Ступак напомнил, что Путин дважды за последний год увеличивал численность своей армии. Кремль вынужден постоянно подбрасывать свежие силы на фронт, чтобы держать ситуацию на плаву.

"То есть у них не хватает людей для серьезного прорыва, а для того чтобы держать стабильное количество людей на фронте, у них ресурсы есть. Они используют кубинцев, жителей стран Азии, заставляют мужчин на временно оккупированных территориях брать их паспорта и отправляют на войну. Плюс мы помним несколько недель назад было видео, как там десяток мужчин – граждан стран Средней Азии, на торжественном сборище получали паспорт России и в том же помещении им сразу выдавали повестку в военкомат", – рассказал Ступак.

Кремлю нужно продержаться до апреля, поскольку в марте 2024 года в России должны пройти президентские выборы. Уже после оккупанты могут объявить любую мобилизацию: будь то частичная или общая.

"Но мне интересно, он (Путин – 24 Канал) раздает паспорт гражданина России. А за последние два года за этот паспорт ну только бьют по морде в мире, я не знаю, что он дает там. Безвиз? С Ираном – окей, с Северной Кореей – возможно, пляжи их можно посетить", – иронично добавил экс-сотрудник СБУ.

Что происходит в России: последние новости