Денег нет, все трещит по швам: украинские хакеры перехватили материалы с совещания ОПК России

Украинские хактивисты получили технический доступ к онлайн-заседанию рабочей группы Департамента оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Минпромторга России. С этой встречи удалось получить много интересной информации о настоящем состоянии оборонки страны-агрессора.

Что обсуждали на совещании российские чиновники, в каком состоянии сейчас военно-промышленный комплекс России и какие проблемы содержит – рассказывает 24 Канал.

Почему вообще российские чиновники созвали это собрание?

Само совещание состоялось еще 28 октября 2025 года в Москве. Украинские активисты смогли получить технический доступ к этому заседанию и получить материалы, которые раскрывают истинное состояние российской оборонки.

Примечательно, что это было заседание рабочей группы №2 Департамента оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Минпромторга России. Эта рабочая группа отвечает за "реализацию мероприятий по предотвращению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса и подготовки проектов решений о подаче в арбитражный суд заявлений о признании банкротом стратегических предприятий и организаций Департамента ОПК Минпромторга России".

Председательствовал на встрече директор Департамента ОПК Андрей Перегудов, присутствовали также представители ряда официальных государственных и судебных органов страны-агрессора и директора предприятий, входящих в перечень оборонно-промышленного комплекса России.

То есть само обсуждение касалось имеющихся проблем в российском ОПК, которые возникли из-за начала так называемой "СВО", а именно финансовой ситуации, задолженностей и банкротства.

Что обсуждали россияне на заседании?

Представители предприятий, производящих оружие для российских военных, докладывали о проблемах, которые у них сейчас есть.

Одно из обсуждений касалось АО "Центральный научно-исследовательский институт "Волна"" (Москва), разрабатывающего системы связи и навигационное оборудование для российских силовых структур. Во время совещания представители Минпромторга России обсуждали ситуацию с выплатой заработной платы и выполнением государственных контрактов на предприятии.

Директор Департамента ОПК России спросил руководство предприятия о ситуации с зарплатами и план погашения задолженностей. Руководитель института признал, что проблемы начались после начала полномасштабной войны против Украины.

Эта проблема возникла после начала СВО. Мы получили очень большой заказ - объемы выросли примерно в двадцать раз по сравнению с периодом до войны. В 2023 году мы его выполнили, но находимся на третьем – четвертом уровне госконтрактов. Основной заказчик, который нас подвел, – завод "Луч" в Осташкове. В 2023 году у нас было с ним 151 договор почти на 600 миллионов рублей. Из них оплачено лишь около 50, а по более чем сотне договоров платежи просто прекратились,

– рассказал глава "Волны".

При обсуждении также выяснилось, что предприятие фактически осталось без бухгалтерии, ведь работникам уже год не выдают заработную плату. На это Андрей Перегудов посоветовал директору института "самому учиться оформлять платежные ведомости".

Другое предприятие АО "Бортовые аэронавигационные системы" (Москва), которое разрабатывает аэронавигационное оборудование и системы управления воздушным движением, также сообщило о проблемах с выплатами. Во время совещания представитель Минпромторга уточнил, продолжается ли работа компании. На это директор ответил, что сам сидит без денег.

"У меня также задержка заработной платы", – сказал российский предприниматель.

На предприятии ООО "Опора Инжиниринг" (Тула), занимающемся производством металлоконструкций, также подтвердили задолженность по зарплатам и значительное сокращение персонала.

Задолженность по зарплате есть, но предприятие продолжает работать. К сожалению, численность персонала существенно изменилась – мы потеряли примерно 40% работников. В то же время сейчас выполняем производственные задачи и получаем оборотные средства, в том числе и на оплату труда. Налоговую задолженность частично погашаем, но не в тех объемах, как хотелось бы,

– сказал представитель предприятия.

ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" (Балашиха), которое участвует в производстве компонентов для ракет Х-59 и авиационных систем России, сообщило о критическом уровне долгов и риске банкротства.

"Ситуация с задолженностью такова: по единому налоговому счету долг составляет 808 миллионов рублей, из них 273 миллиона – налоги. Сегодня состоялся суд по банкротству предприятия. Необходимые средства банку внесены, сейчас идет речь о заключении мирового соглашения с ВТБ. Основная проблема – заблокированы счета примерно на 140 миллионов рублей", – отметил директор предприятия.

При этом чиновники отметили, что предприятие выполняет государственные оборонные заказы и имеет десятки контрактов с Минобороны России.

Предприятие АО "Тесла" (Москва), которое занимается производством приборов связи и компьютерной техники, фактически прекратило работу из-за массовых увольнений. Представитель Минпромторга Андрей Перегудов привел данные о долгах по зарплате:

Перегудов: "По данным Роструда, задолженность составляет 25,5 миллиона рублей перед 289 работниками".

Директор АО "Тесла": "Нет, сейчас уже нет почти 280 сотрудников – в компании осталось только 5 – 6 человек".

Перегудов: "То есть 275 человек уволены. А объем задолженности остался?"

Директор АО "Тесла": "Да, примерно 25 миллионов рублей".

Еще из интересного, ООО "Торговый дом "Альфа-Комплект"" (Москва), который поставляет радиоэлектронные компоненты для предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил, что ухудшение финансового состояния произошло из-за многолетних налоговых проверок.

Какие данные приводили российские оборонные предприятия по убыткам?

Каждый доклад директоров оборонных предприятий начинался с указанием суммы бюджетной налоговой задолженности и по выплатам заработных плат работникам.

В общем можно сделать вывод, что наибольший долг по заработным платам имеет АО "Челябинский радиозавод "Полет"" – аж 89 миллионов рублей. Без зарплат на этом предприятии осталось 870 работников, 96 из них уже уволились.

Под ликвидацию попали предприятия ООО "Спецшвейснаб" и АО "Тесла".



Какие долги перед бюджетом России и сотрудниками имеют предприятия российского ОПК / Таблица предоставлена 24 Каналу

Общий бюджетный долг представленных предприятий составил 3,3 миллиарда рублей, а перед работниками – 200 миллионов рублей.

Кроме того, чтобы дестабилизировать проведение мероприятия рабочей группы по состоянию вещей в российской оборонке, а также отвлечь силы и средства россиян на решение внутренних проблем, отдел под конец заседания включил трансляцию специально подготовленного видео, на котором транслировались удары украинских дронов по российским объектам критической инфраструктуры.

Эти видео вызвали негативную реакцию со стороны директора Департамента ОПК Андрея Перегудова и других участников.

В целом из заседания Минпромторга России можно сделать очевидный вывод: ситуация с оборонно-промышленным комплексом врага не является такой, как о ней говорят российские пропагандисты. Компании оказываются на грани банкротства из-за долгов перед государством и невозможности выплатить заработные платы работникам. Поэтому россияне не хотят работать на этих предприятиях и увольняются.

Само содержание обсуждений показывает все больший рост внутреннего кризиса, который непосредственно влияет на производственные процессы и выполнение оборонных заказов. И чем дальше будет продолжаться война против Украины, тем больше ситуация для врага будет обостряться.