Не знаю, заработаю ли завтра что-нибудь: россияне уже начали отказываться платить налоги

У россиян снова "подгорает". Они начали жаловаться на огромные налоги и плохую жизнь в стране.

Россиянка и экс-жена рэпера Гуфа Айза Долматова пожаловалась на российские власти. По ее словам, она уже не может молчать. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание "Потом будет полная": россияне возмущены частичной мобилизацией, которую Путин объявил в России

Россияне стали отказываться платить налоги

Как пожаловалась Долматова, на днях она заплатила огромные налоги в России и уже задумывается закрыть свой бизнес из-за этого.

У меня есть салон, но, вероятно, он скоро закроется, потому что косметика дорого стоит, мастера уезжают из страны. Это невозможно работать в таких условиях. Главная причина, почему я не хочу платить налоги – я не знаю, заработаю ли завтра,

– жалуется россиянка.

Она отметила, что в России руководят людьми и считают их биомассой. Долматова говорит, что она не может планировать свою жизнь, а также сейчас тяжело уехать из страны-агрессора.

"Вы думаете так легко уехать? А вы попробуйте уехать в другую страну без всего, оставив свои семьи. Я хочу знать, что будет завтра. Я не хочу искать лекарства по всему городу и платить за них в разы больше. Я не хочу этого делать "Я хочу летать в Европу, чтобы мои друзья из США прилетали в Россию. Я хочу, чтобы мои украинские друзья приезжали в гости, а я к ним", – говорит россиянка.

Она добавила, что сейчас в России работа есть только "у шаманов и нескольких блогеров". В то же время Долматова подчеркнула, что не хочу уезжать из страны-оккупанта, а жить там и "строить свое будущее".

Россияне уже не хотят платить налоги: смотрите видео

Какие еще есть проблемы у россиян

Объявленная в России мобилизация повысила спрос на продукты продолжительного хранения. Так, россияне бросились скупать консервы, сахар, макароны и крупы.

В российской госдуме внесли поправки в новый Уголовный кодекс о преступлениях, совершенных во время военного положения. В итоге – россияне в шоке.

Также в российской думе заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Россияне шокированы таким заявлением.

Достойно внимания – Россиян начали массово забрасывать в военкоматы: смотрите видео