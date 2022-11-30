Хотят заморозить детей: россияне жалуются на проблемы с отоплением в школах

Россияне снова жалуются на проблемы с отоплением в школах. Так, в стране-агрессоре детей приходится отправлять на дистанционку, потому что холодно.

Об этом информирует 24 канал. Таким образом, у жителей страны-оккупантки на одну проблему стало больше.

Кстати Российская блогерша собирает деньги оккупантам на тепловизоры, потому что "они мерзнут"

В России дети идут на дистанцию из-за проблем с отоплением

Как стало известно, на Алтае детей отправляют на дистанционное обучение, потому что в школе нет отопления. В кабинетах – 8 градусов тепла и это при включенных обогревателях. Из-за этого запотели окна и появилась плесень. Учителя жалуются, что проблемы начались еще несколько лет назад.

Сделайте отопление детям, чтобы они ходили в школу. Они не хотят сюда идти, потому что в школе дубарь,

– жалуются россияне.

У россиян проблемы из-за отопления: смотрите видео

Это именно тот случай, когда Россия хотела заморозить Европу, но у них только получилось заморозить своих граждан. Карма все же есть.

Россияне остались без теплой воды и отопления в 30-градусный мороз

Ранее стало известно, что без тепла в Новосибирске остались 14 тысяч человек. Причиной послужила авария на теплосетях. Без света осталось почти 100 квартир. Кстати, температура воздуха в городе составляет -26...-30 градусов.

Достойно внимания – В России новая огромная проблема: смотрите видео