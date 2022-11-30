Про це інформує 24 канал. Таким чином, у мешканців країни-окупантки на одну проблему стало більше.

До речі Російська блогерка збирає гроші окупантам на тепловізори, бо "вони мерзнуть"

У Росії діти йдуть на дистанційку через проблеми з опаленням

Як стало відомо, на Алтаї дітей відправляють на дистанційне навчання, бо у школі немає опалення. У кабінетах – 8 градусів тепла і це при включених обігрівачах. Через це запітніли вікна і з'явилася пліснява. Вчителі бідкаються, що проблеми почались ще декілька років тому.

Зробіть опалення дітям, щоб вони ходили до школи. Вони не хочуть сюди йти, бо у школі дубар,

– жаліються росіяни.

У росіян проблеми через опалення: дивіться відео

Це саме той випадок, коли Росія хотіла заморозити Європу, але в них тільки вийшло заморозити своїх громадян. Карма все ж таки є.

Росіяни залишилися без теплої води й опалення у 30-градусний мороз

Раніше стало відомо, що без тепла у Новосибірську залишилися 14 тисяч осіб. Причиною стала аварія на тепломережах. Без світла залишилися майже 100 квартир. До речі, температура повітря у місті становить -26...-30 градусів.

Варте уваги – У Росії нова величезна проблема: дивіться відео