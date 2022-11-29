Лише за "офіційними даними" росЗМІ без тепла у Новосибірську залишилися 14 тисяч людей, інформує 24 канал. Зважаючи те, як у країні-окупантці спотворюють інформацію, можна припустити, що насправді змерзають набагато більше росіян.

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Причиною теплого колапсу стала аварія на тепломережах. Без світла залишилися майже сто квартир. Це у той час, коли температура повітря у місті йде у жорсткі мінуси. Повідомляють про -26...-30 градусів.

Що ж, Росія сподівалася заморозити Україну, однак замерзає сама.

У Челябінську пролунав вибух

Тим часом у російському Челябінську пролунав потужний вибух. Повідомляють, що за попередніми даними, це відбулося у районі Новосиньоглазова. Там розташований кар'єр з видобутку щебеню.

Місцеві жителі бідкаються, що у їхніх будинках деренчали шибки у вікнах та гойдалися люстри. Відомо, що вибух пролунав близько 17:00 (за місцевим часом). На опублікованих фото видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

На місце інциденту прибули співробітники МНС Росії.

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