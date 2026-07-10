Россия и представить себе этого не могла: какую новую проблему создала Украина для Кремля

В ночь на 8 июля в Азовском море Силы беспилотных систем поразили сразу 9 танкеров теневого флота России. Подобные поражения стали дополнительной проблемой для экономики агрессора.

Об этом "24 Канал" рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что, кроме того, теперь страну-агрессора уже вытесняют с мирового рынка нефти и другие страны. Для оккупантов это ужасная новость.

Смотрите также Не просто защита от атак: что еще может дать Украине производство ракет для Patriot

Какую новую проблему создала Украина для Кремля?

По словам политтехнолога, у Украины действительно появились технические возможности для атаки российского теневого флота. Более того, российская нефть сейчас фактически никому не нужна (после снятия санкций с Ирана).

Происходит то, во что россияне не верили. Они действительно думали, что Россию нельзя исключить из мировой экономики. А оказывается, что это возможно,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Ранее Загородний также добавил, что когда иранская нефть начала появляться на рынке, в тот же день начался обвал российского фондового рынка.

Кроме того, теперь из-за дефицита топлива Россия вынуждена импортировать нефть из Индии. Однако интересно, что эти нефтепродукты производятся из российской нефти, и для этого Россия предоставляет скидки, а индийцы покупают эту нефть за рупии, а продают за доллары.

Загородний о новых проблемах для России: смотрите видео