Война пришла в дом россиян: мать "мобиков" расплакалась на камеру из-за мертвого сына

Россияне достаточно активно поддерживали так называемую "спецоперацию" до того, пока война не пришла и в их дом. Теперь же они все чаще жалуются на свои проблемы.

При этом жалуются на свое положение не только российские мужчины, которых отправляют умирать за интересы Путина, но и их жены и матери. Об этом сообщает 24 канал.

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Один умер, другой пока жив

В частности, в сети появилось видео, на котором россиянка обратилась "ко всем тем, от кого зависит судьба" ее сына Дмитрия. Из него стало известно, что его и еще одного сына мобилизовали в рамках "частичной мобилизации". У обоих мужчин есть несовершеннолетние дети, у одного из них еще и тяжелобольная жена.

А просит она вернуть только одного из сыновей, потому что другой 29 октября, через месяц после объявления частичной мобилизации, умер под Павловкой.

Теперь пока живого мужчину она со слезами умоляет вернуть домой. Интересно, что пока умирали мирные украинцы, в том числе и дети, россиян не очень беспокоила их судьба, и слезливые видео так массово они не записывали.

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Потери врага на фронте в Украине

Отметим, что так переживает за своих сыновей женщина не зря, ведь защитники Украины делают все возможное и невозможное для того, чтобы зашедшие с оружием в нашу страну поплатились за это. В частности, по данным Генштаба на 28 ноября они уничтожили еще 590 россиян за сутки. Следовательно, общее количество "хороших россиян" сейчас составляет 87 900 человек.

Также эффективно украинские воины уничтожают и вражескую технику. По состоянию на 28 ноября в технике враг потерял:

Танков – 2908 (+3 единицы),

боевых бронированных машин – 5861 (+5),

артиллерийских систем – 1899 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4).

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Оккупанты на фронте все чаще понимают свою судьбу. В частности, на Донецком направлении они боятся, что их скоро всех убьют.

К высокой смертности среди российских мобилизованных приводит и то, что их отправляют на фронт неподготовленными и без униформы, средств защиты и надлежащего вооружения. Более того, не хватает даже пищи.

Однако при всем этом у властей России хватает цинизма. Так, недавно губернатор страны-оккупантки сказал матерям военных, что их сыновья принадлежат государству и их смерть "во благо".

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