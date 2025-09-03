Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала, что одной из главных задач военного руководства России в 2024 году было захватить всю Донецкую область. Врагу это не удалось, поэтому эта цель сохранилась и на 2025 год. Однако, из-за чрезмерной интенсивности боев, у россиян возникли серьезные трудности.

Какие у России проблемы на фронте?

Иван Тимочко отметил, что россияне, чтобы выполнить задачу командования – как можно быстрее оккупировать Донецкую область, привлекали для штурмов слишком много своих военных мощностей.

Это привело к тому, что они заблаговременно исчерпали свой ресурс. Поэтому мы видим, что российская армия была вынуждена на некоторых направлениях, несмотря на хорошую погоду, приостановить наступление, чтобы перегруппировать и доукомплектовать войска,

– сказал он.

Потери врага ощутимы, ведь на некоторых направлениях Вооруженные Силы Украины, хоть и локально, однако системно отвоевывают украинские территории по всей линии соприкосновения.

Что происходит вблизи Покровска: карта

"Мы можем говорить, что наступательный импульс противника, который закладывался до начала дождей, исчерпался быстрее. Да, они сейчас перегруппировываются и подтягивают резервы, но эту работу точно планировали проводить в условный ноябрь – декабрь (2025 года – 24 Канал)", – предположил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск считает, что оккупанты до сезона дождей попытаются провести наступательные операции на тех участках фронта, где уже идут боевые действия. Все для того, чтобы не дать Силам обороны и дальше отвоевывать собственные территории.

Какова ситуация на Покровском направлении?