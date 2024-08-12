Силы Кремля, которые пытаются ответить на прорыв в Курской области, являются поспешно собранными и неоднородными. По мнению экспертов, они не соответствуют заявленной численности и плохо подготовлены к созданию структур командования и контроля.

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Проблемы российской армии в Курской области

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что россияне перебросили 10 или 11 батальонов с разных направлений в Курскую область. Однако эти подразделения, очевидно, не имеют необходимой численности, что только усиливает дезорганизацию.

Российские силы плохо подготовлены для создания структур совместного командования и управления, необходимых для координации операций,

– пишут в Институте изучения войны.

По словам аналитиков, вражеские бойцы отправляют на Курское направление батальоны, а не полные бригады или полки, что затрудняет быстрое установление эффективного командования и контроля.

Кроме того, эксперты указывают, что российские подразделения регулярно перебрасывают через линию фронта батальоны, которые часто имеют недостаток личного состава и материально-технических средств.

Обратите внимание! ISW предполагает, что путаница относительно статуса российских призывников, участвующих в боях в Курской области, является следствием неэффективного командования и контроля. Российские силы пытаются собрать призывников, чтобы вернуть их в свои подразделения.

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Следует добавить, что быстрый маневр рейдовых групп сил в Беловском районе свидетельствует о том, что россияне вдоль международной границы остаются плохо подготовленными к ответу на дальнейшие прорывы границы.