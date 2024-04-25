Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу, почему Украина во что бы то ни стало должна продолжать наносить удары по российскому тылу. Заметим, что наши союзники, в частности США, не в восторге от успешных украинских ударов и неоднократно советовали сосредоточиться на других целях в России.

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"Влияет на сбор военной продукции"

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации ГУР были атакованы Новолипецкий металлургический комбинат. По предварительной информации, в результате поражения было частично разрушено кислородную станцию и выведены из строя два кислородных блока.

Удар нанесен ювелирно. Украинские спецслужбы, не имея достаточно механизмов для уничтожения крупных предприятий, находят специалистов и бьют по болевым точкам каждого предприятия,

– отметил Свитан.

Например, на НПЗ – это установка предварительной подготовки нефти или так называемая визгинная башня. При выводе из строя механизмов такого уровня все предприятие останавливается и не может работать по технологическим моментам.

Такая же ситуация на металлургических комбинатах,

– подчеркнул военный эксперт.

Кислородный цех – один из узлов, без которого практически ни одна технологическая цепь на меткомбинате не может работать. Заменить кислород метаном крайне сложно.

По словам Свитана, вывод из строя меткомбината, который производит холоднокатаную и горячекатаную сталь, влияет в дальнейшем на сбор военной продукции.

Проблемы создает даже одна уничтоженная цистерна

Неспокойно россиянам и во временно оккупированном Крыму. В поселке Комсомольское под Симферополем в районе железнодорожной станции Симферополь-Грузовой 24 апреля вспыхнуло три цистерны с топливом. Вероятно, это работа украинского сопротивления.

"Топливо надо уничтожать везде. Даже одна бочка в конце концов сделает задержку в выполнении боевых задач. А если уничтожено три бочки, в которых в целом примерно 200 тонн топлива, то это задержит определенные продвижения врага", – сказал военный эксперт.

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