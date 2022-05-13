Проблемы с горючим: в Полтаве прекратил работу коммунальный транспорт

Дефицит горючего в Украине возник из-за войны с Россией. Это привело к очередям на заправках и проблемам с работой общественного транспорта, в частности, в коммунальной собственности.

Именно такая проблема возникла в Полтаве. Глава города Александр Мамай подтвердил полтавчанам, что коммунальные автобусы действительно не курсируют из-за нехватки горючего.

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Проблема не только в Полтаве

Мамай подчеркнул, что сейчас топлива фактически нет по всей Украине, на заправках очереди. Причина очевидна – ракетные удары россиян по бензиновым заводам и хранилищам. Но проблему государство решает и скоро горючее должно появиться.

По словам городского головы Полтавы, для нужд Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны стратегический запас есть. Городской исполком решил покупать горючее по тем ценам, которые есть и которые меняются постоянно.

Другой транспорт работает

Александр Мамай рассказал полтавчанам об альтернативном транспорте. Ведь 13 мая в городе курсировало по маршрутам 48 троллейбусов.

Частный общественный транспорт тоже выходит на рейсы, но не полностью. Успокоил мэр полтавчан и об увеличении цены на проезд.

Мы прочли информацию о стоимости проезда 25 гривен и сообщаем, что такого не будет. За 50 гривен люди на работу не будут ездить. Кто будет собственноручно поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами,

– сказал Мамай.

Он подчеркнул, что власть работает и делает все, чтобы обеспечить стабильное функционирование города.

В Украине дефицит топлива

Министр экономики Юлия Свириденко на заседании правительства сообщала, как государство решает проблему с горючим. По ее словам, необходимые меры принимаются и до конца месяца в Украину должно поступить 350 – 360 тонн топлива. Оно поступит новыми путями и обеспечит потребности в будущем. Сейчас запасов осталось на несколько дней.

В Верховной Раде также обещали, что горючее будет. Однако есть еще проблема в том, по каким ценам украинцам придется его покупать. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко уже предупредил, что они изменятся.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что по предварительным оценкам, чтобы ситуация вернулась в норму, требуется примерно месяц. Возможно, до конца июня будут улучшения.

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