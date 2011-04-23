Об этом сообщает движение "Желтая лента".

Какова ситуация на оккупированной территории Херсонской области?

Жители Новой Каховки Херсонской области сталкиваются с критически низким напряжением в электросети. Это приводит к нестабильной работе бытовой техники.

Местные жители опасаются новых сбоев и возможных неисправностей электроприборов.

Несмотря на заявления оккупационных властей о "стабилизации" ситуации, состояние энергетической инфраструктуры на левом берегу Херсонской области остается критическим,

– говорится в сообщении "Желтой ленты".

Там уточнили, что перебои с электроснабжением продолжают создавать для населения серьезные проблемы.



Проблемы с электроснабжением в Херсонской области / Фото движения "Желтая лента"

Как рассказала в эфире 24 Канала херсонская журналистка Евгения Вирлич, тяжелее всего приходится населенным пунктам, расположенным ближе всего к Днепру. Среди них – Олешки, Голая Пристань, а также отдельные районы Новой Каховки и Каховки.

По ее словам, российская сторона активно распространяет дезинформацию, которая может иметь трагические последствия. В частности, эвакуационные маршруты заминированы, поэтому на них подрываются волонтеры и сотрудники экстренных служб.

В то же время Херсон ежедневно подвергается российским обстрелам из артиллерии, атакам авиабомбами и ударными беспилотниками. Несмотря на постоянную угрозу жизни, местные жители продолжают оставаться в городе, где каждый новый день может стать для них последним.