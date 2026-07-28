Об этом в эфире 24 Канала отметила журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что особенно сложно населенным пунктам, расположенным по линии, которая ближе к Днепру: Олешки, Голая Пристань, местами Новая Каховка и Каховка.

Заминированные маршруты, отсутствие света и лекарств

Крайне сложная ситуация, как рассказала журналистка, сложилась вокруг эвакуации из Олешек, Голой Пристани и близлежащих громад. Она уточнила, что есть много вбросов со стороны окупантов о ее возможном проведении, поэтому людей призывают быть максимально осторожными и заботиться о себе.

Россияне действительно вбрасывают очень много ложной информации, которая потом может обернуться трагедиями. Пути эвакуации заминированы, причем подрываются на них волонтеры, водители экстренных служб. А вот российские военные не подрываются, как и гауляйтеры,

– подчеркнула Вирлич.

Российские бойцы, по ее словам, намеренно минируют эти маршруты, чтобы люди не уезжали и использовать их в качестве щита.

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Как живет левобережная Херсонщина: смотрите в видео

Вирлич обратила внимание на то, что украинские военные публикуют фото и видео происходящего на левом берегу. Это значит, что у них есть возможность это делать. ВСУ гоняют россиян, разбивают их базы. С бензином там у окупантов очень большая проблема, как и в Крыму. Кроме того, есть перебои с электроснабжением.

Буквально каждый день оккупированная Херсонщина просыпается без света. Да, в течение суток в некоторых районах электричество восстанавливают, но в основном это в городах: в Скадовске, Каховке, Новой Каховке. В деревнях и маленьких общинах света может быть не две недели. Каждое утро они пишут, что произошла авария, поэтому нет электроснабжения. Если читать, где именно нет, то можно видеть всю территорию оккупированной части Херсонщины,

– озвучила Вирлич.

Пока логистика противника существенно замедляется. По ее словам, очень тяжелая ситуация с поставкой продуктов для людей, особенно медикаментов, которых практически нет. Она отметила и на том, что у окупантов стало гораздо меньше сообщений касательно того, что какие-то врачи приехали из России, что кого-то лечат и что есть хоть какое-то оборудование для гражданских, чтобы оказывать медицинские услуги.

Вообще в последние недели таких сообщений о медицине не видно вообще. Это означает, что кризис у них очень глубокий и у людей почти нет доступа к медицине. А я напомню, что в оккупации на Херсонщине остались преимущественно пожилые люди, они нуждаются в медицинском обслуживании и лекарствах. Очень-очень все тяжело,

– констатировала Вирлич.

С выездом из оккупации, по словам журналистки, становится все сложнее. Во-первых, логистически это тяжело, потому что есть дефицит бензина. Во-вторых, россияне снова усилили меры фильтрации. Они повсюду ищут так называемых предателей.