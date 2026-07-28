Про це в етері 24 Каналу зазначила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що особливо складно населеним пунктам, що розташовані по лінії, яка найближча до Дніпра: Олешки, Гола Пристань, подекуди Нова Каховка і Каховка.

Заміновані маршрути, відсутність світла та ліків

Вкрай складна ситуація, як розповіла журналістка, склалася довкола евакуації з Олешок, Голої Пристані та прилеглих громад. Вона уточнила, що є багато вкидів з боку окупантів про її можливе проведення, тому людей закликають бути максимально обережними й дбати про себе.

Росіяни насправді вкидають дуже багато хибної інформації, яка потім може обернутись трагедіями. Шляхи евакуації заміновані, причому підриваються на них волонтери, водії екстрених служб. А от російські військові не підриваються, як і гауляйтери,

– підкреслила Вірлич.

Російські бійці, з її слів, навмисно мінують ці маршрути, щоб люди не виїжджали й використовувати їх в якості щита.

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Як живе лівобережна Херсонщина: дивіться у відео

Вірлич завернула увагу на те, що українські військові публікують фото і відео того, що відбувається на лівому березі. Це означає, що в них є можливість це робити. ЗСУ ганяють росіян, розбивають їхні бази. З бензином там в окупантів дуже велика проблема, як і в Криму. Крім того, є перебої з електропостачанням.

Буквально кожен день окупована Херсонщина прокидається без світла. Так, протягом доби в деяких районах електрику відновлюють, але здебільшого це в містах: у Скадовську, Каховці, Новій Каховці. У селах та маленьких громадах світла може не бути по два тижні. Кожен ранок вони пишуть, що сталася аварія, тому електропостачання немає. Якщо читати, де саме немає, то можна бачити абсолютно всю територію окупованої частини Херсонщини,

– озвучила Вірлич.

Наразі логістика противника суттєво сповільнюється. З її слів, дуже важка ситуація з постачанням продуктів для людей, а особливо медикаментів, яких практично немає. Вона зауважила й на тому, що в окупантів стало набагато менше повідомлень щодо того, що якісь лікарі приїхали з Росії, що когось лікують і що є хоч якесь обладнання для цивільних, аби надавати медичні послуги.

Взагалі останніми тижнями таких повідомлень про медицину не бачимо взагалі. Це означає, що криза у них дуже глибока і у людей майже немає доступу до медицини. А я нагадаю, що в окупації на Херсонщині залишилися переважно старші люди, вони потребують медичного обслуговування та ліків. Дуже-дуже все важко,

– констатувала Вірлич.

З виїздом з окупації, зі слів журналістки, стає дедалі складніше. По-перше, логістично це важко, бо є дефіцит бензину. По-друге, росіяни знову посилили заходи фільтрації. Вони всюди шукають так званих зрадників.