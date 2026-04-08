"Воевать будут все, никто не спрячется": интервью снайпера спецназначения об уклонистах и ТЦК

Военные с 2022 года отмечали, что армии нужны резервы. Сейчас же войску нужно просто пополнение, чтобы выстоять против России, которая имеет больше живой силы. Однако мотивация людей самостоятельно вступать в ряды защитников просела, а скандалы с ТЦК и уклонистами еще больше раскалывают общество.

Главный сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай "Раптор" в подкасте "Воин воли" для 24 Канала заметил, что спрятаться от войны не получится, и воевать придется всем, кто не имеет проблем со здоровьем или бронирования. Больше о мобилизации, СОЧ и службе в армии – читайте далее в материале.

Интересно Мобилизация в Украине изменится: интервью с Вениславским о новых решениях и скандальных делах

Как попал в снайперы спецназначения и какая зарплата?

Сейчас ты главный сержант роты снайперов специального назначения в бригаде "Рубеж". Ты в 2022 году перешел сюда и начал работать?

Нет-нет. Я подписал контракт с бригадой "Рубеж", и с 2017 года до 12 января 2021 года был в пехоте. Сначала стрелком, потом помощником гранатометчика, потом гранатометчиком. Затем гранатометчиком и командиром группы. Далее дорос до командира отделения, а тогда как командир отделения пробыл одну ротацию в Светлодарске, где 9 месяцев был старшим на позиции. Тогда я посмотрел, как работают наши разведчики в батальоне, и загорелся.

Я подумал, что тоже хочу быть разведчиком. Просто понимал, что могу делать то же, и мне это интереснее. Я начал просить, чтобы меня отпустили. Командир отказался, предложил повышение до сержанта взвода. Но я хотел звание главного сержанта роты. Там уже было занято. После этого за меня начал ходатайствовать командир взвода разведки. Была смена комбата, и новый комбат приказал отпустить меня в разведку. Так я перешел в разведку в январе 2021 года.

Во время полномасштабного вторжения я был рядовым разведчиком. Немного побегал, потом стал заместителем командира группы. В 2023 году меня поставили командиром отделения, и я стал старшим по всем "ходунам" во взводе. Где-то 5 месяцев пробыл на этой должности, и дальше мой лучший друг предложил идти к нему главным сержантом. Я пошел.

Мы сделали свой собственный взвод. Я понабирал туда 24 таких же отбитых со всей страны, как я, и это был топ. Я порой сидел и думал, кто из нас наиболее отбитый в коллективе. Там все притрушенные, но отборные. Такое впечатление, что нас на одном конвейере выпускали. Но работы было проделано много – ребята очень мощно себя показали. А потом начали расформировывать батальон, и нам пришлось разойтись.

Полное интервью с Николаем "Раптором": смотрите видео

Я также имел друзей среди снайперов, с которыми начинал вместе в разведке, и мне предложили должность главного сержанта взвода. Я отбыл одну ротацию как главный сержант взвода, и дальше командир роты назначил меня главным сержантом роты. Для меня это был карьерный рост.

Но я всегда проговаривал, что меня сильно угнетает то, что я получаю реально копейки. Меня бесит, что единственный вариант зарабатывать, как нормальный человек – только на фронте. И то эти сто тысяч тоже расходится очень быстро. Потому что у тебя постоянно есть какие-то потребности. Приходится много передвигаться собственным автомобилем в рабочих моментах. А это заправки, не дешевые – в неделю надо отдать 3,5 тысячи гривен, чтобы заправить полный бак. За месяц набегает нормальная сумма. Плюс надо что-то отправить семье. И так деньги разлетаются.

А когда ты приезжаешь в тыл, то у тебя даже 30 тысяч тут нет. Сколько бы я ни рос, мне дают на 400 гривен больше и поздравляют с повышением. 10 лет выслуги, немаленькое сержантское звание, громкая должность, вхожу в топ-25 сержантов в бригаде, а зарплата 29 600 гривен, и то она варьируется постоянно.

Я думаю: дайте мне хотя бы 30 тысяч, чтобы уже увидеть на карте и хоть немножечко от души отляжет. Но нет, говорят, если хочешь больше – иди в офицеры. Но душа не лежит – я не хочу быть офицером. Мне нравится моя сержантская работа.

Что военные думают о потере территорий и перемирии?

На каких направлениях вы сейчас находитесь, если можно об этом говорить?

Думаю, это не секрет, и все знают, что бригада находится на Покровском направлении с начала весны.

Как ты воспринимаешь все эти разговоры о перемирии с Россией после того, как сам недавно вернулся с фронта?

Пожалуй, год назад меня спрашивали, что такое "победа". Теперь спрашивают о "перемирии". Однозначно скажу, что должен быть какой-то этап, когда мы сможем немного выдохнуть. Он необходим, потому что нам надо пополнять человеческий ресурс.

Надо нормально научить людей, дать им понимание, чтобы они увидели, что армия – это не только про "Гей, пливе кача". Армия – это еще о победе над врагом. Мы идем воевать не для того, чтобы умирать; мы идем воевать для того, чтобы убивать и побеждать.

Поэтому перемирие однозначно надо, если оно будет ценой, которой хочет Путин, то я буду очень сильно обижен. Наверное, я выражу общее мнение всех военных, по крайней мере тех, с которыми общаюсь: надо понимать, какой ценой мы выбиваем это перемирие. Если все те жертвы, которые наша страна отдала в лицах своих мужей, сыновей, родителей, моих друзей, будут оценены так небрежно, – это будет просто ужас.

Я считаю, что надо учитывать тот фактор, что люди отдали свою жизнь, и в память о них мы не имеем права, даже в этих перемириях, выбирать себе что-то, что будет нам не на руку. Я точно не хочу отдавать Донецкую, Луганскую области, часть Запорожской, Херсонской и Сумской областей.

Год или полгода назад предлагали оставить эти территории неподконтрольными ни России, ни Украине. Выставить на границах наши войска для защиты, и чтобы в буферной зоне находились миротворческие подразделения других государств, тех же стран НАТО. Наверное, на это бы я согласился, потому что между нами с Россией будет некий буфер в виде солдат НАТО, на которых враг не полезет, потому что понимает, что получит ответ.

Тогда мы сможем немного выдохнуть, понимая, что там есть люди, которые выступают нам живым щитом, как мы сейчас выступаем живым щитом для всей Европы. Чтобы мы могли выдохнуть, успокоиться, заново набрать людей и качественно их подготовить. И чтобы те самые гражданские немножечко опомнились и увидели, что здесь не просто загоняют из-под палки людей в окопы. Мол, иди, кто-то должен умереть.

Нет. Я хочу, чтобы люди видели, что к каждому кандидату, которого отбираем, мы относимся с максимальным уважением. Если человек попадает в подразделение, мы сделаем все, чтобы он стал единым целым с коллективом. Неважно, как люди к нам попали, если они уже с нами, мы работаем по максимуму. Если что-то не нравится – скажи честно, но только не убегай в СОЧ. Это немножко бесит.

Как работает рота снайперов спецназначения?

Как вашему подразделению удается выстраивать это взаимоуважение и быть настолько сплоченными?

Из того, что я слышал, – люди шли в наше подразделение конкретно к людям с громкими позывными. Они говорили прямо, что пришли, потому что слышали, как мы работаем. Некоторые видели со стороны. Так же и то, что мы – разведчики или снайперы специального назначения, всегда звучит красиво и громко.

Люди после пехоты понимают, что хотят чего-то большего. Так же, как и я когда-то, они стремятся развиваться и идти к специалистам. Нас меньше, но мы там все как один, потому что в пехоте разные люди, разбиты по группам. В пехоте довольно сложно всех объединить в один "крепкий кулак". А в подразделениях специального назначения проще, потому что ты уже набираешь туда людей, может, даже без опыта, но мотивированных.

То есть, сначала они идут на громкое имя, дальше ты показываешь отношение, которое они могут получить здесь. У нас всегда командир отвечал за боевую часть. А я, как заместитель, максимально снял с него все остальные обязанности. Он полностью мне доверял, и это очень огромный фактор. Когда ты доверяешь своему второму номеру, то понимаешь, что он перекроет все вопросы, а ты можешь погрузиться полностью в боевую компоненту.

Обратите внимание! Больше информации о бригаде "Рубеж" и открытых вакансиях – смотрите на сайте.

В этом плане я выражаю респект обоим своим руководителям, потому что они – классные мужчины. Я со своей стороны стараюсь максимально покрыть все тыловые вопросы. Общаться с людьми, чтобы знать о них все – чем они дышат, как зовут жен. Их жены подписываются на меня в соцсетях и периодически поддерживают связь. Даже от их жен я узнаю что-то о своих бойцах. Чем больше я знаю о людях, тем легче мне с ними коммуницировать.

Надеюсь, они все понимают, зачем я это делаю. Также у нас такая политика, что мы, командование подразделения, перекрываем абсолютно все их вопросы, которые касаются тыла, обеспечения. Например, жена хочет приехать, или надо отпустить к семье, или на день рождения. Я готов закрыть любой вопрос, который потом может вернуть не туда, и у бойца ухудшится морально-психологическое состояние. Если, конечно, позволяет ситуация, потому что не всегда получается.

Мы собирались отпустить по максимуму людей в отпуск в декабре. Люди его заслужили, и мы понимаем, что надо. Мы хотели и расписали четкий график. Но у нас умер командир группы (Александр Шейкин "Кракен", – 24 Канал), и люди сами прекрасно понимали, что в этом году уже в отпуск никто не пойдет, потому что вот такая ситуация сложилась. И сейчас мы учимся заново воевать, потому что "Кракен" был очень мощным воином.

Не хочу обидеть других ребят. Я люблю всех их. Они все молодцы. Но с ним никто не сравнится. Они работают, выжимают из себя все, что могут, и закрывают глаза на кучу несправедливости этого мира, которая на них свалилась. Я ими горжусь. Сейчас мы учимся заново жить без "Кракена" и подбираем новую тактику.



Командир группы снайперов Александр Шейкин "Кракен" / Инстаграм "Раптора"

Мы, как управление, себя позиционируем как те, кто перекроет любые их вопросы, чтобы они были довольны максимально. Единственное, что мы не можем, – дать им больше денег. Вместо этого мы просим их полностью доверить нам. Доверять нам во всем, в любой поставленной задаче. У меня всегда так работало, и я хочу, чтобы так работало в дальнейшем. От людей я требую только доверия. Все.

Я готов зарабатывать их доверие, ведь только тогда, когда происходит параллельно, будет строиться хороший коллектив и крепкие отношения. Только тогда я могу прийти в любой момент и сказать, мол, ты тут не прав, делай не так, а так. И он сделает так, как я сказал, потому что я ни разу не подвел, и я его старший начальник.

"Готовы стать посмешищем": о ТЦК и уклонистах

Ты приехал с фронта сейчас, чтобы набрать новых людей в подразделение?

Я приехал похоронить "Кракена", а потом мне сказали, что, поскольку я уже здесь, то нужен как лучший рекрутер. Теперь приходится этим заниматься, но, честно говоря, я не очень это люблю.

Ты сейчас ездишь по ТЦК, знакомишься с людьми, тебе предлагают кого-то. Сегодня берут в армию всех – на улице, в разных местах, несмотря на то, в каком состоянии человек. Насколько эффективна эта методика? И как это должно происходить, чтобы процесс был эффективным?

Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что люди, которые прячутся по домам, уклоняются, боятся, что их поймает ТЦК и они станут "рабами, которых отправляют умереть на войне", не задумываются о важном.

Очень много людей, которых я знаю, которые сидят по домам и ходят между гаражами, лишь бы только их не поймали, не задумываются, что когда человек попадает в ТЦК, то проходит ВВК, и если он действительно имеет проблемы со здоровьем, то ему отдают телефон, документы, личные вещи и говорят идти. Она выходит через парадную дверь, машет рукой и благодарит. Я неоднократно видел это за период работы с ТЦК.

Но люди настолько боятся этого, что они готовы стать посмешищем на весь интернет, и меня это очень бесит, потому что меня воспитывали так, что мужчина должен быть мужчиной 24/7. Он не должен себе позволять где-то дать слабину. Когда я вижу, как "вяжут" здоровяка, который вдвое больше меня, а он начинает аж визжать, настолько ему страшно, то думаю, как такой, как он, мог бы уничтожать врага, но ему настолько страшно ..

Я это к тому, что не такой страшный черт, как его малюют. Я тоже думал, что в ТЦК работают неадекватные люди. Возможно, где-то такие и есть, но те, с которыми я сейчас сотрудничаю, – абсолютно нормальные люди. Они рассказывают, что набирают людей, потому что должны это делать. Они не просыпаются каждое утро с мыслью, что сегодня надо пару уклонистов поймать. У них есть работа, на которой нужно выполнять план. Не выполнишь его – тебе будет несладко. И они вынуждены закрывать свой план.

Так же я раньше думал, что в ТЦК работают какие-то "мазаные", а я это не очень люблю, поэтому и не хотел сотрудничать с ТЦК. Однако я нашел людей, с которыми могу сотрудничать, – это бывшие военные, которые получили ранения. Им предложили работу в ТЦК. Сегодня они пытаются набирать личный состав. Без этого мы не сможем держаться дальше.

Кстати, в Украине зафиксировано несколько нападений на военных ТЦК. В частности, зафиксированы случаи применения холодного оружия, а также попытки взорвать работников ТЦК. В Сухопутных войсках считают, что это может привести к отказу военных продолжать службу.

Мы просили, кричали, умоляли о необходимости резервов в 2022 и 2023 годах, но нас не слышали. Сегодня нам уже надо просто пополнение. Да, это выглядит не очень хорошо. Иногда противно смотреть, что люди в форме "бусифицируют" других. Я не поддерживаю ни одну из сторон. Меня бесит сама мысль, что это происходит в моем государстве, что мы для того, чтобы выжить, должны, условно говоря, ловить себе пополнение на улицах.

Это вообще не про меня. Мне никогда это не нравилось, поэтому я и имею дело больше с подразделениями, потому что туда самостоятельно приходят люди, которые стремятся защищать страну. Мне с ними проще и приятнее работать. Поэтому все, кто желает присоединиться к войску, – приходите. Я охотно научу всему, что надо, потому что воевать будут все. Никто от войны никуда не спрячется.

Если у человека есть проблемы со здоровьем – разговора нет. А если ты – здоровый человек, все равно будешь служить. Хочешь ты того или нет.

Разве что имеешь отсрочку или бронирование. К таким людям у меня тоже нет претензий, потому что каждый должен работать на своем месте. Главное, чтобы он приносил пользу. И если есть отсрочка, то, пожалуйста, работай. Если же ты работаешь в другой структуре и ты здоровый человек, ты будешь служить. Но если хочешь служить хорошо, ищи себе подразделение уже.

"Не понимаю, почему гражданские ничего не делают, чтобы увеличить шанс выжить"

Когда в армию набирают всех подряд, насколько это эффективно, и как это должно происходить правильно?

Это вообще неэффективно. Я общаюсь с другими рекрутерами в ТЦК, и они говорят, что взяли, например, за неделю трех человек. А на следующей неделе они сбежали в СОЧ во время прохождения базовой военной подготовки. А СОЧ у нас не разыскивают, потому что мы не имеем военной полиции, которая будет это делать. Поэтому СОЧ просто игнорируют.

Закон о том, что из СОЧ можно вернуться, работал тогда, когда в СОЧ шли люди, которых что-то не устраивало в подразделении или возник конфликт с командиром. Такие случаи бывают, когда человек понимает, что его могут отправить в горячую точку.

Дело в том, что не все командиры хорошие. Это отдельный разговор, я тоже это не поддерживаю. Однако в той ситуации люди шли в СОЧ, чтобы попасть в то подразделение, в которое они хотели. Там их восстанавливали, и они продолжали служить. Тогда СОЧ им перекрывали. Однако это касалось мотивированных людей, которые были готовы работать дальше.

Сейчас речь идет о немотивированных людях, которые не понимают, зачем им надо защищать свою страну, или со своей зарплаты в 60 тысяч гривен в месяц переходить на зарплату в 30 тысяч, да еще и с повышенными рисками для жизни в зоне боевых действий. А если у человека зарплата более 130 тысяч гривен и ему предлагают идти в армию, то для него это ухудшение условий существования. Зачем ему это все?

Поэтому я понимаю, почему люди не хотят идти в армию. Единственное, чего я не понимаю, – почему люди ничего не делают для того, чтобы, когда их всё равно загребут ТЦК, если они сами не пойдут, быть готовыми и повысить свой шанс на выживание.

Полное интервью с Николаем "Раптором" смотрите в видео!