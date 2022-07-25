Британская разведка озвучила основную дилемму для российских командиров

Большинство боев на Херсонском направлении и Донбассе проходят для оккупантов без достижений. Сейчас российское командование перед выбором – усиливать наступление на Востоке или защиту на Юге.

Такую информацию обнародовала разведка британского Министерства обороны. Ранее об отрицательных настроениях в армии россии рассказывали и в украинском ГУР.

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Бои на Донбассе и Херсоне – безрезультатные для россиян

Британская разведка отмечает, что усилиться для наступления на Донбассе и для обороны на Южнобужском направлении у российских войск возможностей нет. Именно поэтому выбор нужно делать.

У оккупантов – очень много поврежденной техники

Еще 18 июля 2022 года возле хутора Барвинок Белгородской области разведка идентифицировала российский завод по ремонту военной техники. Это – в 10 километрах от украинской границы.

На заводе было по меньшей мере 300 поврежденных машин. В частности, боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

Таким образом, кроме кадровых проблем, россия столкнулась с ремонтом и уничтожением тысяч боевых машин.

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Украинская разведка о ситуации в армии оккупанта: коротко

В переговорах, которые перехватило ГУР Минобороны, оккупанты жалуются, что командование настроено больше спасать технику, чем личный состав.

В россии массово отказываются подписывать контракты на военную службу. Военные опасаются, что сразу окажутся на войне в Украине.

Однако от планов противник не отказывается. К концу июля россия хочет сформировать 16 новых батальонов, сейчас есть 8.

Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что, несмотря на все планы оккупантов, Украина решит все военным путем.

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