Почему россиянам удается просачиваться: эксперт по безопасности назвал проблему украинского войска
- Россияне используют малые штурмовые группы для проникновения вглубь украинской обороны, что затрудняет украинским военным отражение наступления из-за превосходства врага в живой силе.
- Украинская армия сталкивается с трудностями комплектации, что ограничивает ее возможности на поле боя и способствует проникновению российских войск на некоторые участки фронта.
Россияне тратят много военных мощностей, чтобы иметь возможность двигаться на поле боя. Украинские военные прилагают много усилий, чтобы давать им отпор, однако сталкиваются с трудностями, учитывая масштабы вражеского наступления.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Россия использует малые штурмовые группы, чтобы проникать вглубь украинской обороны. Главной причиной является – преимущество в живой силе.
С какой проблемой столкнулась украинская армия?
Павел Лакийчук считает, что серьезная проблема украинской армии заключается в том, что сейчас довольно сложно с комплектацией войска.
Надо понимать, когда в батальоне 40 – 50% личного состава, то это не из-за того, что он вдвое меньше. Это о том, что батальон имеет меньше возможностей. Это означает, что весь расчет (военного командования – 24 Канал) работать не может, потому что без одних – другие не смогут,
– объяснил он.
Такая ситуация дает противнику на поле боя возможности проникать вглубь украинской обороны.
По словам эксперта по безопасности, там, где раньше оккупантам приходилось идти в штурм, атакуя украинские позиции, чтобы продвигаться дальше, то сейчас они проходят в тех участках фронта, которые, вероятно, почти не защищены.
Иногда их называют диверсионно-разведывательные группы, но это пехотная, которая просачивается с целью закрепиться и продвинуться. Они фактически заходят в тыл наших защитников,
– сказал он.
Как следствие, оккупантам удается частично продвигаться, например, на Покровском направлении.
Лакийчук подытожил, что какие-то проблемы может решить военное командование Украины, но его возможности не безграничны, ведь оно оперирует теми ресурсами, которые армии предоставляет государство и общество.
Наступление России на фронте: последние новости
По оценкам The New York Times, уже весной 2026 года совокупные потери Украины и России в войне могут превысить 2 миллиона человек, при этом около двух третей приходится на российскую сторону. Журналисты отмечают, что в Украине потери воспринимают как национальную трагедию, тогда как в России общество в значительной степени изолировано от реальной цены войны.
На Сумщине российская группа из 22 военных пыталась проникнуть на территорию области через газопровод вблизи Яблоновки. Украинские десантники заранее получили разведданные и уничтожили штурмовую группу ударами дронов и артиллерии - выжить удалось лишь одному оккупанту.
Западные медиа пишут о возможной подготовке России к наступательным действиям на юге Украины, в частности вблизи Покровска, Гуляйполя и к западу от Запорожья. В то же время в Киеве отмечают, что эти намерения известны уже несколько месяцев и Силы обороны заранее принимают меры для их срыва.