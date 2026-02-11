Почему россиянам удается просачиваться: эксперт по безопасности назвал проблему украинского войска

Россияне тратят много военных мощностей, чтобы иметь возможность двигаться на поле боя. Украинские военные прилагают много усилий, чтобы давать им отпор, однако сталкиваются с трудностями, учитывая масштабы вражеского наступления.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Россия использует малые штурмовые группы, чтобы проникать вглубь украинской обороны. Главной причиной является – преимущество в живой силе.

Смотрите также Россия наступает на нескольких направлениях: почему угроза из Беларуси заставляет Украину растягивать резервы

С какой проблемой столкнулась украинская армия?

Павел Лакийчук считает, что серьезная проблема украинской армии заключается в том, что сейчас довольно сложно с комплектацией войска.

Надо понимать, когда в батальоне 40 – 50% личного состава, то это не из-за того, что он вдвое меньше. Это о том, что батальон имеет меньше возможностей. Это означает, что весь расчет (военного командования – 24 Канал) работать не может, потому что без одних – другие не смогут,

– объяснил он.

Такая ситуация дает противнику на поле боя возможности проникать вглубь украинской обороны.

По словам эксперта по безопасности, там, где раньше оккупантам приходилось идти в штурм, атакуя украинские позиции, чтобы продвигаться дальше, то сейчас они проходят в тех участках фронта, которые, вероятно, почти не защищены.

Иногда их называют диверсионно-разведывательные группы, но это пехотная, которая просачивается с целью закрепиться и продвинуться. Они фактически заходят в тыл наших защитников,

– сказал он.

Как следствие, оккупантам удается частично продвигаться, например, на Покровском направлении.

Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте

Лакийчук подытожил, что какие-то проблемы может решить военное командование Украины, но его возможности не безграничны, ведь оно оперирует теми ресурсами, которые армии предоставляет государство и общество.

Наступление России на фронте: последние новости