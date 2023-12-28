Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он проанализировал бюджет нашей страны на следующий год.

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Ситуация с украинской экономикой на 2024 год

Украина приняла бюджет на 2024 год. Он мало чем отличается от бюджета в 2023 году, подчеркнул Пендзин. Расходная часть составляет 3,3 триллиона гривен, выходная – 1,7. Для того чтобы обеспечить все необходимые расходы, не хватает 1,6 триллиона гривен.

"Один из пунктов расходов бюджета – социальный пакет. Это заработные платы бюджетникам, помощь малоимущим, пенсии. Общая сумма расходов по выполнению Украиной своих социальных обязательств составляет примерно 1,5 триллиона гривен", – сказал экономист.

Если отбросить всю запланированную помощь от партнеров, то украинская экономика в виде налогов и сборов планирует собрать 1,7 триллиона гривен на 2024 год. Из них 1,5 триллиона пойдут на указанные социальные расходы, 200 миллиардов остается на войну.

Расходы на войну в 2023 году – 1,5 триллиона, отметил эксперт. На следующий год Украина намерена отдать на войну 1,7. То есть разница между тем, что реально зарабатывает экономика Украины, и тем, что нужно на войну, – фактическая.

Если мы с вами сегодня без финансовой и военно-технической помощи от наших партнеров вряд ли сможем нормально удерживать линию столкновения, значит экономика Украины работает не так, как надо. То есть, ответ на вопрос "в каком состоянии находится экономика Украины" – в плохом состоянии,

– отметил он.

Если не удастся собрать деньги в размере 1,7 триллиона, то не будет возможности финансировать войну. По словам экономиста, Украина получает оружие от США по грантовой системе, а большинство закупает по контрактам или кредиту. Следовательно, это не бесплатно.

"То есть те средства, которые Украина собирает и из которых финансирует войну, они финансируются в том числе и на закупку оружия. Еще один момент. Те дроны, которые производят украинские производители, Гособоронзаказ, который сегодня формируется и размешивается на оборонпроме – это же контрактные деньги. Потому что для того, чтобы сделать ту же ракету или тот же дрон, надо закупить комплектующий, нужно заплатить заработную плату рабочему. Это же не бесплатно", – акцентировал на процессах Олег Пендзин.

Роль помощи партнеров

Финансовая помощь от партнеров играет немаловажную роль. Благодаря макрофинансовым дотациям удалось приостановить инфляцию, стабилизировать курс государственной денежной единицы.

"Модель того, как может себя чувствовать Украина без макрофинансовой помощи, то есть один на один с врагом, это начало 2022 года. Это инфляция в 27%, курс гривны, упавший до 40 гривен за доллар, минус 25% реальных доходов населения, минус 30% ВВП, 400 миллиардов гривен, которые печатал Национальный банк Украины, потому что не было из чего платить социальную помощь, пенсии и все остальное", – объяснил Пендзин.

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