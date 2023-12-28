Про це у розмові з 24 Каналом зазначив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він проаналізував бюджет нашої країни на наступний рік.

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Ситуація з українською економікою на 2024 рік

Україна прийняла бюджет на 2024 рік. Він мало чим відрізняється від бюджету 2023 року, підкреслив Пендзин. Видаткова частина складає 3,3 трильйона гривень, вихідна – 1,7. Для того, щоб забезпечити усі необхідні видатки, не вистачає 1,6 трильйона гривень.

"Один із пунктів видатків бюджету – соціальний пакет. Це заробітні плати бюджетникам, допомога малозабезпеченим, пенсії. Загальна сума видатків по виконанню Україною своїх соціальних зобов'язань становить приблизно 1,5 трильйона гривень", – сказав економіст.

Якщо відкинути усю заплановану допомогу від партнерів, українська економіка у вигляді податків та зборів планує зібрати 1,7 трильйона гривень на 2024 рік. З них 1,5 трильйона піде на зазначені соціальні видатки, 200 мільярдів лишається на війну.

Видатки на війну у 2023 році – 1,5 трильйона, зазначив експерт. На наступний рік Україна планує віддати на війну 1,7. Тобто різниця між тим, що реально заробляє економіка України, і тим, що треба на війну, - фактична.

Якщо ми з вами сьогодні без фінансової і воєнно-технічної допомоги від наших партнерів навряд чи зможемо нормально утримувати лінію зіткнення, це значить, що економіка України працює не так, як треба. Тобто, відповідь на питання "в якому стані знаходиться економіка України" – в поганому стані,

– зазначив він.

Якщо не вдасться зібрати кошти у розмірі 1,7 трильйона, то не буде змоги фінансувати війну. За словами економіста, Україна отримує зброю від США за грантовою системою, а більшість закуповує за контрактами або в кредит. Отже, це не є безкоштовно.

"Тобто ті кошти, які Україна збирає і з яких фінансує війну, вони фінансуються в тому числі і на закупівлю зброї. Ще один момент. Ті дрони, які виробляють українські виробники, Держоборонзамовлення, яке сьогодні формується і розмішується на оборонпромі – це ж контрактні гроші. Тому що для того, щоб виробити ту саму ракету чи той самий дрон, треба закупити комплектуючий, треба заплатити заробітну платню робітнику. Це ж не безкоштовно", – акцентував на процесах Олег Пендзин.

Роль допомоги партнерів

Фінансова допомога від партнерів відіграє важливу роль. Завдяки макрофінансовим дотаціям вдалося зупинити інфляцію, стабілізувати курс національної грошової одиниці.

"Модель того, як може себе відчувати Україна без макрофінансової допомоги, тобто сам на сам з ворогом, це початок 2022 року. Це інфляція в 27%, курс гривні, який впав до 40 гривень за долар, мінус 25% реальних доходів населення, мінус 30% ВВП, 400 мільярдів гривень, які друкував Національний банк України, бо не було з чого платити соціальну допомогу, пенсії і все інше", – пояснив Пендзин.

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