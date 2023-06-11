Жестоко били и на двое суток привязывали к дереву, – оккупант об издевательствах командиров

В новом спецподразделении "Шторм Z", которое формируют по большей части из заключенных или людей, имеющих проблемы с законом, пытаются, очевидно, всеми силами следовать методам дисциплинирования ЧВК "Вагнера". В лучших высоконравственных принципах российской армии там жестоко расправляются с несогласными оккупантами.

Об этом рассказал 45-летний захватчик Владимир Отрышко из Волгоградской области России, которого Силы обороны Украины захватили в плен. Об этом сообщает 24 Канал.

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Жестокие избиения и даже убийство

По его словам, командир роты, заместитель командира роты и командиры других бригад беспощадно избивали всех, кто отказывался брать в руки оружие. Доходило до того, что отбивали почки.

Доставалось, в частности, и самому Владимиру. Более того, по его словам, командир роты "Доцент" и заместитель командира роты "Керя" его с другими захватчиками не только жестоко избивали, но и привязывали к дереву на длительное время. Впоследствии такую практику перенял и "Абдулла".

Это нелюди, одним словом, нелюди. Нас избили, потом привязали к дереву. И мы висели там двое суток. Давали там ломоть хлеба, на*уй, больше ничего. Голодные там были,

– сказал Владимир.

Более того, были случаи не только избиения, но и убийства. И убийства жестокого – одного из оккупантов закопали заживо.

Убил человека (говорится о командире – 24 Канал), который также не стал воевать против Украины и против своих. Закопали почти живьем, едва-едва дышал,

– сказал пленный.

Возраст подчиненных командование не интересовал

Более того, такие "методы воспитания" применялись и к пожилым мужчинам, которым было за 70. Их и били, и привязывали к деревьям, и морили голодом. Иногда в результате такого дисциплинирования подчиненные захватчики получали инвалидность.

Я с одним разговаривал, он сказал: "Вот бы я подорвал бы их всех, на*уй". Он этого не сделал, он старый. Его так избили, что он дар речи потерял. Он теперь умственно отсталый – вот так его избили,

– рассказал Владимир.

"Бумеранг" к командованию все-таки вернулся