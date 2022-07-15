В росгвардии – нововведения, которые значительно выделяют это формирование среди других. Об этом сообщили 24 каналу источника в спецслужбах Украины.

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росгвардейцы воюют всего по 45 суток

росгвардейцы приезжают воевать в Украину всего на 45 суток. Затем они идут в ротацию. Такая ситуация – очень не нравится тем военным государства-агрессора, которые с конца февраля не могут добиться ни отпуска, ни ротации. В путинской армии доходит даже до выяснения отношений и конфликтов.

СБУ постоянно перехватывает жалобы оккупантов на условия

Отметим, в телефонных разговорах, перехватываемых сотрудниками СБУ, оккупанты массово жалуются на тяжелые условия пребывания в Украине. россияне говорят, что многие в их подразделениях отказываются выполнять приказы и хотят увольняться.

Значительны проблемы в армии государства-агрессора с материальным обеспечением. Войска захватчика неоднократно были замечены за воровством и мародерством. Так называемой "второй армии мира" не хватает и носков. россияне признают, что "их одеждой можно разве мыть пол" и охотятся за экипировкой и даже носками украинских защитников.

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Потери вражеской армии: коротко

С 24 февраля ВСУ уничтожили 38 000 захватчиков. Из них – около 130 за последние сутки.

Также враги остались без 1 672 танков и 3 866 боевых бронированных машин.

"Приземлили" украинские защитники 220 вражеских самолетов и 188 вертолетов.

Обеднел российский флот на 15 катеров и кораблей.

Смотрите в видео – какое оружие Украина получит от США: