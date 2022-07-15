У росгвардії – нововведення, які значно виділяють це формування з-поміж інших. Про це повідомили 24 каналу джерела в спецслужбах України.

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росгвардійці воюють лише по 45 діб

росгвардійці приїжджають воювати в Україну лише на 45 діб. Потім вони ідуть на ротацію. Така ситуація – дуже не до вподоби тим військовим держави-агресорки, які з кінці лютого не можуть добитись ані відпустки, ані ротації. У путінській армії доходить навіть до з'ясування стосунків та конфліктів.

СБУ постійно перехоплює скарги окупантів на умови

Зазначимо, в телефонних розмовах, які перехоплюють співробітники СБУ, окупанти масово скаржаться на важкі умови перебування в Україні. росіяни кажуть, що багато людей у їхніх підрозділах відмовляються виконувати накази та хочуть звільнятись.

Значні проблеми в армії держави-агресора з матеріальним забезпеченням. Війська загарбника неодноразово були помічені за крадіжками та мародерством. Так званій "другій армії світу" бракує і шкарпеток. росіяни визнають, що "їхнім одягом можна хіба мити підлогу" і полюють за екіпіруванням та навіть шкарпетками українських захисників.

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Втрати ворожої армії: коротко

З 24 лютого ЗСУ знищили 38 000 загарбників. З них – близько 130 за останню добу.

Також вороги залишились без 1672 танків та 3 866 бойових броньованих машин.

"Приземлили" українські захисники 220 ворожих літаків та 188 гелікоптерів.

Збіднів російський флот на 15 катерів та кораблів.

Дивіться у відео – яку зброю Україна отримає від США: