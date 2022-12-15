Как сообщают российские СМИ, это связано с тем, что Турция, Саудовская Аравия, Иордания, Эритрея и Йемен отказались впускать в свое воздушное пространство российские самолеты. Проблемы возникли у компаний NordWind и аффилированных с ней "Икара" и iFly, передает 24 канал.
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Что этому предшествовало
Еще в апреле 2013 года Росавиация запретила полеты над Сирией из-за сообщения об угрозе ракетных обстрелов самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань.
Однако недавно, по просьбе российских авиакомпаний, Росавиация обратилась в МИД по этому вопросу. Там заявили, что на Смоленской площади "не возражают".
Но согласовать решение еще нужно из Минобороны. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, если перевозчики не получат разрешения летать через Сирию, других вариантов у них нет.
Это, в частности, приведет к корректировке цен на перелеты. Также возникнут сложности с возвращением из Египта примерно у 3 тысяч россиян.
В России может летать только "хлопок": последние новости
- Вечером 14 декабря "хлопок" посетил Курск, предполагают, что на аэродром. Однако губернатор Курской области поспешил успокоить россиян и сообщил, что взрывы – следствие работы систем ПВО над регионом. Сбили же они по меньшей мере три "вражеских ракета".
- Также "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар. Известно о пострадавших и погибших.
- В тот же день неспокойно было и в Ростовской области. там взорвали колеи, по которым шли эшелоны русской военной техники. О подрыве на железной дороге заявили в легионе "Свобода России". И хотя сам легион не взял на себя ответственность за это, он отметил, что к взрыву причастны "неизвестные патриоты".