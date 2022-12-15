Як повідомляють російські ЗМІ, це пов'язано з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея та Ємен відмовилися пускати у свій повітряний простір російські літаки. Проблеми виникли у компаній NordWind та афілійованих з нею "Ікара" та iFly, передає 24 канал.
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Що цьому передувало
Ще у квітні 2013 року Росавіація заборонила польоти над Сирією через повідомлення про загрозу ракетного обстрілу літака NordWind, який прямував з Єгипту до Казані.
Проте нещодавно, на прохання російських авіакомпаній, Росавіація звернулася до МЗС з цього питання. Там заявили, що на Смоленській площі "не заперечують".
Але погодити рішення ще потрібно з Міноборони. За словами віцепрезидента Російського союзу туріндустрії Дмитра Горіна, якщо перевізники не отримають дозволу літати через Сирію, інших варіантів вони не матимуть.
Це, зокрема, зумовить коригування цін на перельоти. Також виникнуть складнощі з поверненням з Єгипту приблизно у 3 тисяч росіян.
В Росії може літати лише "бавовна": останні новини
- Ввечері 14 грудня "Бавовонятко" завітало до Курська, припускають, що на аеродром. Однак губернатор Курської області поспішив заспокоїти росіян та повідомив, що вибухи – це наслідок роботи систем ППО над регіоном. Збили ж вони щонайменше три "ворожі ракети".
- Також "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа. Відомо про постраждалих і загиблих.
- У той же день неспокійно було й у Ростовській області. Там підірвали колії, якими йшли ешелони російської військової техніки. Зауважимо, що про підрив на залізниці заявили у легіоні "Свобода Росії". І хоч сам легіон не взяв на себе відповідальність за це, він відзначив, що до вибуху причетні "невідомі патріоти".