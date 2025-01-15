Пик могущества уже пройден: что ждет Россию в 2025 году

Россия серьезно зависит от поддержки Китая, но влияние этой страны также не стоит переоценивать. Пекин и Москва находятся во взаимной зависимости друг от друга, но вряд ли это существенно поможет оккупантам.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Олег Саакян, добавив, что страны связывают вопросы Северного торгового пути, Арктики. Китай, в отличие от России, не имеет туда доступа.

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Чего ждать в 2025 году

Освоение этого торгового пути можно назвать ключевой битвой XXI века. Она в основном будет происходить в море, а не на суше и будет заключаться в установлении контроля над морскими путями.

Что касается России, то все чаще звучат заявления, что страну ждет крах экономики. Но стоит понимать, что работает теневой бюджет обороны, через банковский сектор россияне "отмывают" деньги. Поэтому информация, которая есть в открытом доступе, существенно отличается от того, сколько на самом деле средств Россия вкладывает в войну.

В России государственный, а не реальный капитализм. Он работает исключительно в рамках государственных монополий, которые держат экономику. Как только остановится газ, нефть, экспорт зерновых и металлов – на этом все, никакого капитализма нет,

– подчеркнул Олег Саакян.

Российские экономисты, топ-менеджеры уже давно говорят о проблемах на рынке, стремительном приближении к кризису. Пока непонятно, когда именно он произойдет – весной 2025 года или все-таки в начале 2026. Но серьезного падения не избежать.

В 2025 году в России могут появиться продуктовые талоны, начнется контроль за вкладами, ограничение продовольственного обеспечения в части регионов. Уже сейчас есть скрытый контроль за ценами в супермаркетах на ряд продуктов.

Учитывая это возможен дефицит на определенную продукцию. Украина хорошо подготовлена к 2025 году, который для нас должен быть даже легче, чем 2024. Зато для России он станет годом вызовов, пик могущества уже пройден летом 2024,

– подытожил политолог.