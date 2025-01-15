Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Олег Саакян, додавши, що країни пов'язують питання Північного торгівельного шляху, Арктики. Китай, на відміну від Росії, не має туди доступу.

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Чого чекати у 2025 році

Освоєння цього торгівельного шляху можна назвати ключовою битвою ХХІ століття. Вона здебільшого відбуватиметься в морі, а не на суші й полягатиме у встановлені контролю над морськими шляхами.

Щодо Росії, то дедалі частіше лунають заяви, що країну чекає крах економіки. Але варто розуміти, що працює тіньовий бюджет оборони, через банківський сектор росіяни "відмивають" гроші. Тому інформація, яка є у відкритому доступі, суттєво відрізняється від того, скільки насправді коштів Росія вкладає у війну.

У Росії державний, а не реальний капіталізм. Він працює виключно у межах державних монополій, які тримають економіку. Як тільки зупиниться газ, нафта, експорт зернових і металів – на цьому все, ніякого капіталізму нема,

– підкреслив Олег Саакян.

Російські економісти, топменеджери вже давно говорять про проблеми на ринку, стрімке наближення до кризи. Поки незрозуміло, коли саме вона відбудеться – весною 2025 року чи все-таки на початку 2026. Але серйозного падіння не уникнути.

У 2025 році у Росії можуть з'явитися продуктові талони, почнеться контроль за вкладами, обмеження продовольчого забезпечення в частині регіонів. Вже зараз є прихований контроль за цінами в супермаркетах на низку продуктів.

З огляду на це можливий дефіцит на певну продукцію. Україна добре підготовлена до 2025 року, який для нас має бути навіть легшим, ніж 2024. Натомість для Росії він стане роком викликів, пік могутності уже пройдено влітку 2024,

– підсумував політолог.