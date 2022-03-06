Процесс движется вперед, – Кулеба о бомбардировщиках от партнеров

США и Польша обсуждают вопросы передачи Украине истребителей. Дмитрий Кулеба подтвердил, что соответствующие переговоры ведутся.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

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Кулеба сказал, что он обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с польским коллегой.

Непростой процесс с точки зрения многих его составляющих, но он двигается вперед, и мы максимально его толкаем. Детали разглашать не могу по понятным причинам. Но есть четкое понимание среди наших партнеров, что Украине нужны боевые самолеты, чтобы остановить варварское уничтожение наших городов и людей.

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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