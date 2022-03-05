Процесс распада и коррупции в армии России всегда процветал, сейчас есть последствия, – Маляр

Процесс распада российской армии запустили уже давно. В частности, в войне с Украиной изрядно видны последствия коррупции в путинских войсках.

Об этом в эфире канала "Рада" рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что врагу никогда не удастся победить Украину.

Обратите внимание Общее преимущество за украинскими силами, еще недолго осталось до победы, – Маляр

Просчет врага – наше мощное сопротивление

"Несмотря на то, что это большая армия и там какие-то передовые места в мире занимает – процесс распада и коррупции в армии России всегда процветал. Поэтому это сейчас будет очень сильно сказываться", – сказала Анна Маляр.

Но то, что Путин бросил самый большой ресурс, свидетельствует лишь об одном – был план мгновенного захвата или блицкрига, захвата Украины и прежде всего Киева.

Основной просчет врага – это наше мощное сопротивление,

– заявила заместитель министра обороны Украины.

В то же время она добавила, что промедление Запада – это цена существования и Украины, и Европы. Это цена тысяч жизней совершенно невинных людей, потому что войну ведут с гражданским населением.

"Это фактически нарушение всех международных норм, правил и обычаев войны. В XXI веке, когда весь мир фактически не может остановить одного человека с абсолютно неадекватным поведением – это приговор современной цивилизации, так не может быть", – отметила Анна Маляр.

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