Про це в ефірі каналу "Рада" розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що ворогу ніколи не вдасться перемогти Україну.

Зверніть увагу Загальна перевага за українськими силами, ще недовго залишилось до перемоги, – Маляр

Прорахунок ворога – наш потужний опір

"Попри те, що це велика армія і там якісь передові місяця у світі займає – процес розпаду і корупції в армії Росії завжди процвітав. Тому це зараз буде дуже сильно даватися в знаки", – сказала Ганна Маляр.

Але те, що путін кинув найбільший ресурс, свідчить лише про одне – був план миттєвого захоплення або бліцкригу, захоплення України і насамперед Києва.

Основний прорахунок ворога – це наш потужний опір,

– заявила заступниця міністра оборони України.

Водночас вона додала, що зволікання Заходу – це ціна існування і України, і Європи. Це ціна тисяч життів абсолютно невинних людей, тому що війну ведуть з цивільним населенням.

"Це фактично порушення всіх міжнародних норм, правил і звичаїв війни. У XXI столітті, коли весь світ фактично не може зупинити одну людину з абсолютно неадекватною поведінкою – це вирок сучасній цивілізації, так не може бути", – зазначила Ганна Маляр.

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