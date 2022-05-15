Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может продолжаться лишь несколько недель
Источник:Reuters
Финляндия и Швеция намерены как можно скорее вступить в НАТО. В то же время процедура может занять всего "несколько недель".
Государства-члены НАТО готовы в кратчайшие сроки провести ратификацию заявок на членство от Финляндии и Швеции. Именно по словам министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли – провести процедуру новых членов НАТО можно "в течение нескольких недель".
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В частности, о соответствующих намерениях сообщила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – страна подготовила все для того, чтобы осуществить скорый процесс.
"Необходимо убедиться, что мы дадим им гарантии безопасности. Не должно быть переходного периода, когда их статус неясен", – сказала Анналена Бербок.Заметьте! Соответствующее заявление касается периода между подачей заявки на вступление и ратификацией, в течение которого Финляндия и Швеция еще не будут защищены пятой статьей НАТО. Именно она предполагает, что нападение на одно из государств-членов Альянса означает нападение на все.
Расширение НАТО: последние новости
- На фоне полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе почти сразу сообщили, что процесс вступления будет "быстрым".
- Финляндию в ответном стремлении поддержали глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский.
- В России это решение фактически вызвало традиционные истерические заявления. Спикер Путина Дмитрий Песков вообще сказал, что вступление Финляндии в НАТО угрожает России. Президент Финляндии даже созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО.
- Против вступления Швеции и Финляндии в Альянс неожиданно выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Аргументировал это тем, мол, скандинавские страны похожи на гостевой дом для террористических организаций.
- Различные заявления не изменяют позиции двух скандинавских стран. 15 мая Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом Альянсе.
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