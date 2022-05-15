Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может продолжаться лишь несколько недель

Финляндия и Швеция намерены как можно скорее вступить в НАТО. В то же время процедура может занять всего "несколько недель".

Государства-члены НАТО готовы в кратчайшие сроки провести ратификацию заявок на членство от Финляндии и Швеции. Именно по словам министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли – провести процедуру новых членов НАТО можно "в течение нескольких недель".

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В частности, о соответствующих намерениях сообщила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – страна подготовила все для того, чтобы осуществить скорый процесс.

"Необходимо убедиться, что мы дадим им гарантии безопасности. Не должно быть переходного периода, когда их статус неясен", – сказала Анналена Бербок.

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На фоне полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе почти сразу сообщили, что процесс вступления будет "быстрым".

Финляндию в ответном стремлении поддержали глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский.

В России это решение фактически вызвало традиционные истерические заявления. Спикер Путина Дмитрий Песков вообще сказал, что вступление Финляндии в НАТО угрожает России. Президент Финляндии даже созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО.

Против вступления Швеции и Финляндии в Альянс неожиданно выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Аргументировал это тем, мол, скандинавские страны похожи на гостевой дом для террористических организаций.

Различные заявления не изменяют позиции двух скандинавских стран. 15 мая Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом Альянсе.

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Соответствующее заявление касается периода между подачей заявки на вступление и ратификацией, в течение которого Финляндия и Швеция еще не будут защищены пятой статьей НАТО. Именно она предполагает, что нападение на одно из государств-членов Альянса означает нападение на все.