Прочь от Москвы-2: какой будет Украина после победы над московитами

Помните, братья и сестры украинцы, что у нас в минувшую 5-ти летку был очень популярен лозунг "Прочь от Москвы", переписанный у Хвыльового?

"Временная петля"

Особенно часто о "прочь от Москвы" упоминали во время истории с Томосом, пока все не сорвалось на противостояние в политической жизни на межличностном уровне.

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Но в том-то и дело – если слишком часто заклинать определенную программу к жизни, она и начнет реализовываться в жизнь независимо от нашего желания.

Ибо если заглянуть в содержание дистиллированной концепции "Прочь от Москвы" Хвылевого образца 1922 года, то там увидим два структурных элемента – утверждение, что "Украина остается последним носителем ценностей психологической Европы", и что "Украина принадлежит роль руководителя ренессанса стран Азии".

А теперь давайте мысленно снова вернемся в 2022 год. В котором имеет место тезис, что Украина оказалась лучшим носителем и защитником европейского Модерна, чем сама Европа. Ну, и также – если не удастся разблокировать морские порты как "ключ" Украины в качестве гаранта продовольственной безопасности мира, то Ближний Восток и Азию может постигнуть потрясение, похожее на повторение "Арабской весны" образца 2011 года.

"Временная петля" истории еще раз закроется, если мы посмотрим, в каких условиях бытовала концепция "прочь от Москвы" во времена жизни самого Хвилього.

История свидетельствует

Тогда также имел место геополитический союз двух обиженных государств – Советской России и Германии, чесавших "величие" обменом сырья на ресурсы. Под это дело россияне с немцами наладили авиационные полеты совместной компании "Дерулюфт", но большевики не смогли поддерживать пассажирские перелеты, потому что не имели ни денег, ни кадров, ни в конце концов свободы обслуживать пассажирские самолеты немецкого производства.

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В анналах осталось, что на 1927 год обычных украинец мог буквально за 17 копеек съесть комплексный обед, в то время как россиянин за 18 копеек съесть разве что хлеб и чай.

От такого эмпирического факта прорастала ветвь мышления о том, что Украина – это на самом деле экономически самостоятельный субъект в составе уже существующего СССР. Большевики сначала это заклеймили "волобуевщиной", провели коллективизацию, устроили Голодомор, а уже потом устроили "индустриализацию", с которой до сих пор носятся.

Хотя и "индустриализация" происходила исключительно на американские технологии и благодаря американским "мозгам".

А как большевики "умели" самостоятельно управлять промышленностью – можем увидеть на печальном примере, как в 1920-х годах под руководством "красных директоров" чуть меньше, чем полностью "легла на лопатки", например, сахарная промышленность Украины.

Оп-па, кажется, я понял, почему Кремлю постоянно кажется, что они воюют за Украину с Западом – потому что все, чем в своей пропаганде гордятся рашисты, было создано исключительно на импортируемые с Запада ресурсы.

Уроки истории

А этот весь раскидистый экскурс в Историю был до того, что после Войны нам будет жизненно необходимо расширять свой взгляд на этот мир, и чаще поглядывать на тот же Восток.

Ибо, например, одна из самых непонятных нашему сообществу вещей – почему Китай, Индия и Турция занимают столь диалектически сложную позицию в отношениях с Кремлем, хотя эти государства напрямую заинтересованы в ослаблении России?

Ну, и тоже – чаще заглядывать в природу феномена Ресентимента.

Ибо, например, Венгрия, отказывающаяся от нефтяного эмбарго аргументом, что у нее 100 лет тому назад забрали порт в Хорватии – штука всяко сильнее "Фауста" Гете.

Украина как-то всегда слишком своеобразно усваивала материал, взятый в Европе. И это пошло минимум с того времени, когда в Европе появилось свое архитектурное барокко, а у нас – мазепинское барокко. Так же и с теми людьми, которые сейчас имеют время и вдохновение винить, что Украина вроде бы не дотягивает по институционному развитию.

Понимаете, братья и сестры украинцы, эти прекрасные люди упускают из виду, что, прежде чем дойти до "институционной" стадии развития, Европа прошла стадию эволюции, которая описывается концепцией "двух тел". люди в публичном пространстве существуют не только как физические субъекты из плоти и крови, но также как невидимая сумма их слов и поступков.

Когда у нас появится желанный "институт репутации", мы только начнем жить по концепции "двух тел". Такие дела.