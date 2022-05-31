Совсем сошли с ума: в России заявили, что Польша уже начала захват Украины

Маразм россиян уже достиг апогея. В желании оправдать войну против Украины они готовы распространять ложь, поверить в которую не сможет ни один адекватный человек.

Россияне уже давно показали всему миру, что они и здравый смысл – это вещи, просто несовместимые. Они живут в собственном мире фантазий и выдумок, не имеющих ничего общего с реальностью.

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Очередной абсурд от россиян

Российские СМИ сообщают о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Петрушев заявил, что Польша не просто планирует захватить территорию Западной Украины, но и начала воплощать свое "намерение".

Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий,

– смоло рашист.

По его словам, планы на украинские земли есть у всех наших западных партнеров. В качестве подтверждения к фантазии о планах Польши Петрушев привел визит президента Польши Анджея Дуды в Киев. Мол, вот было заявление о том, что украинско-польская граница вскоре перестанет существовать.

Бедный Петрушев просто так занят любовью к Путину, что не имеет никакого представления о том, как работает сегодня цивилизованный мир. В нем соседи пытаются сотрудничать и делать это максимально эффективно. В то же время все мировоззрение россиян ограничивается войной, кражей унитазов, изнасилованиями и другой деятельностью, вызывающей отвращение у нормальных людей.

Также больная голова Петрушева породила фантазию о том, что Зеленский хочет придать полякам особый статус и разрешить им занимать руководящие должности, в результате чего Украина каким-то странным образом должна развалиться на несколько государств. Что ж, будет интересно посмотреть на его реакцию на поражение России в войне против Украины, изоляцию и крах империи, построенную на маразматической лжи при содействии недалекого народа. Это единственный сценарий будущего, воплощение которого ВСУ при поддержке западных друзей Украины приближается каждый день.

Фейки от россиян: последние новости

Россияне не устают повторять ложь о мифических "биолабораториях" в Украине. Теперь они приписали нам создание обезьяньей оспы.

Рашистка Маргариты Симоньян в очередной раз опозорилась. Она попыталась выставить себя "другом Украины", но что-то пошло не так.

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