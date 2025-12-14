И "корчи", и премиум: журналист рассказал детали расследования о торговле гуманитарными авто

Определенная часть автомобилей, которые ввозили в Украину как гуманитарную помощь, потом идет на продажу. Речь идет как о дешевых "корягах", так и об авто премиум-класса.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист NGL.media Максим Пихо, отметив, что в последнее время все чаще задерживают разных людей, которые торгуют такими автомобилями. Так и возникла идея расследования.

Сколько гуманитарных авто продали?

Министерство социальной политики предоставило NGL.media список VIN-кодов, дату ввоза и другие детали по автомобилям, которые ввезли в качестве гуманитарной помощи. Данные охватывают период с 1 декабря 2023 года по 8 мая 2025 года. Всего за то время завезли почти 100 тысяч таких автомобилей.

Потом там проверили один из популярных в Украине автомобильных маркетплейсов. Там обнаружили, что более 4500 автомобилей было продано. На самом деле их может быть больше.

В чем смысл продажи гуманитарных машин? На них не уплачивается ввозная, акцизная пошлина, НДС. Они значительно дешевле любой другой машины, которую бы завезли с целью продажи,

– сказал журналист.

Большинство фондов, которые ввозили машины, не имеют никаких соцсетей и собственных сайтов. Очень похоже на то, что они были созданы именно под такую коммерческую деятельность.

