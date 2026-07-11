Наркотическое вещество сбывали в южных регионах страны. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре.

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Что известно о продаже наркотиков на юге Украины?

В ходе расследования было зафиксировано несколько случаев сбыта наркотиков. Мужчину задержали во время продажи одного килограмма кокаина за 52 тысячи долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и наличные деньги. Также были обнаружены четыре брикета массой примерно по 250 граммов каждый. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит особо опасное наркотическое средство – кокаин.

В Одессе разоблачен наркодилер / Фото полиции

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в очень больших размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому наркотрафику. Досудебное расследование продолжается.

Задержание злоумышленника: смотрите видео

Напомним, полиция Чехии обнаружила кокаин в автомобиле митрополита РПЦ Илариона. Несмотря на это, священнослужителя не задержали, и в конце мая он вернулся в Россию. Сам Иларион отрицает какую-либо причастность к наркотикам. Между тем Русская православная церковь перевела его на новое место служения в Бразилию.