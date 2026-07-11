Наркотичну речовину збували в південних регіонах країни. Про це розповіли у поліції та прокуратурі.

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Що відомо про продаж наркотиків на півдні України?

П під час розслідування було задокументовано кілька випадків збуту наркотиків. Чоловіка затримали під час продажу одного кілограма кокаїну за 52 тисячі доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, носії інформації та готівку. Також було виявлено чотири брикети масою приблизно по 250 грамів кожний. Експертиза підтвердила, що вилучена речовина містить особливо небезпечний наркотичний засіб – кокаїн.

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Затриманому повідомили про підозру в незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього наркотрафіку. Досудове розслідування триває.

Затримання зловмисника: дивіться відео

Нагадаємо, поліція Чехії знайшла кокаїн в автомобілі митрополита РПЦ Іларіона. Попри це, священнослужителя не затримали, і наприкінці травня він повернувся до Росії. Сам Іларіон заперечує будь-яку причетність до наркотиків. Тим часом Російська православна церква перевела його на нове місце служіння до Бразилії.