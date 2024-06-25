Продажа за бесценок земли на Закарпатье: на коррупции разоблачили мэра Мукачево и его сообщников

СБУ и НАБУ разоблачили коррупционную схему, связанную с продажей земли в Мукачево, Закарпатской области. В незаконном обогащении подозревают городского голову Мукачево и его сообщников.

Они организовали продажу 3 гектаров земли по заниженной стоимости. Стоимость участка была снижена почти в 9 раз с помощью поддельной экспертной оценки.

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Что известно о коррупционном скандале с мэром Мукачево

СБУ и НАБУ разоблачили коррупционную схему, организованную городским головой Мукачево Андреем Балогой и председателем Мукачевского районного совета Михаилом Ланем, известным как "Блюк".

По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 гектаров,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно материалам дела, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка частному обществу, контролируемом председателем районного совета.

Стоимость земли была занижена почти в 9 раз с помощью фальсифицированной экспертной оценки. Рыночная стоимость участка составляла 84,6 миллиона гривен, однако ее продали за 9,6 миллиона гривен, и при этом предоставили рассрочку платежа на 6 месяцев.

Правоохранители уже задержали городского голову, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета. В то же время журналист Виталий Глагола сообщил, что также задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета – Артура Самиляка.

СБУ и НАБУ уже проводили обыски у фигурантов дела в 2023 году. Впрочем, тогда ни одного из чиновников не задержали.