"Продленные" загранпаспорта больше не действуют: в МИД обратились к украинцам

В феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину, паспортная система вышла из строя. Поэтому власть позволила ввела временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях.

Однако, теперь "продленные" загранпаспорта больше не действуют. Граждане Украины обязательно должны заменить документы, если срок их действия истек, передает 24 Канал со ссылкой на МИД.

Какие изменения произошли в оформлении загранпаспортов?

Изменения заработали с 29 октября 2025 года. Они предусматривают, что

срок действия загранпаспорта для лиц в возрасте с 16 лет – максимум 10 лет;

срок действия загранпаспорта для детей в возрасте до 16 лет – максимум 4 года;

наличие у каждого гражданина отдельного загранпаспорта.

Итак, гомадяни Украины, у которых заканчивается срок действия загранпаспорта, могут обратиться в посольство / консульство или один из филиалов ГП "Документ" для оформления нового заграничного биометрического паспорта для себя и своих детей.

В МИД предупредили, что путешествие с "удлиненными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ. Согласно международным стандартам ICAO, авиаперевозчики имеют право впускать в самолет граждан с паспортами сроком действия только до 10 лет, то есть "непродленными".

В ведомстве дали несколько важных советов:

Если вы находитесь в ЕС и срочно возвращаетесь в Украину, а пограничники не выпускают вас или ваших детей из-за паспортных вопросов – -обратитесь в ближайшее посольство или консульство Украины, чтобы получить удостоверение личности на возвращение в Украину. Документ оформят в день обращения при наличии подтверждения гражданства и личности. Для детей до 16 лет – бесплатно, для лиц от 16 лет – по тарифам консульского сбора.

Если вы в Украине и пограничники ЕС не пускают вас или ваших детей – обратитесь в ближайшее отделение ГП "Документ", ЦНАП или территориального подразделения миграционной службы для оформления нового загранпаспорта.

