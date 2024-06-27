В Минобороны объяснили, почему не поддерживают законопроект о продлении срока обновления данных

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Минобороны не поддерживает законопроект о продлении этого срока.

В эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, почему именно ведомство не поддержало проект закона о продлении срока обновления данных до 150 дней, передает 24 Канал.

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Минобороны не поддерживает продление срока обновления данных

Спикер отметил, что Минобороны не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока от 60 до 150 дней для обновления. Объяснил, сейчас существуют возможности обновить данные в ТЦК и СП, ЦНАПах, а также Резерв+. Приложение работает.

Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать за считанные минуты. Соответственно мы не видим смысла продлевать срок. Сейчас нужно немедленно, как можно скорее обновить военно-учетную базу для того, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны, чтобы защищать Родину,

– подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

Добавил, что по состоянию на утро 27 июня уже 2 430 000 украинцев обновили свои данные. В частности, 1 852 000 в приложении Резерв+.