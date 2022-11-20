Россия предстала перед миром беззубым и немощным злом: какое преступление Москва мечтает повторить
Источник:телеграмм-канал Дениса Казанского
Зерновую сделку продлили еще на четыре месяца. Понятно, что Россия участвует в ней просто от бессилия, а не по доброй воле.
Россию коллективно поставили в стойло
Российский флот оказался таким же слабым и отсталым, как и российская армия, и блокада украинских портов ему просто не под силу. Поэтому особого выбора у Путина нет.
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Однако все запомнили попытки России операцию сорвать и заблокировать. И для всего мира в этой истории Россия в очередной раз предстала злом, но злом беззубым и немощным.
Голодомор 21 века
Зеленский в своем выступлении, посвященном зерну, правильно упомянул Голодомор 1930-х годов, жертв которого мы вспоминаем как раз в ноябре, и провел параллели с тем, что делает Россия сегодня.
Актуальное Фанаты Путина в Европе еще не поняли, что сильнее в поединке уже не РоссияВсе эти попытки перекрыть вывоз зерна, спровоцировать гуманитарную катастрофу и гибель мирных жителей ударами по гражданской инфраструктуре – именно то, что делала Москва 90 лет назад.
Все, кто не верил, что голод был геноцидом украинцев, теперь могут просто почитать новости и послушать, что говорит российская пропаганда. Теперь причины этой трагедии будут лучше понятны всему миру.
Важно – продление зерновой сделки стало оплеухой для Путина: смотрите видео