Укр Рус
24 Канал Новости Украины Продолжается атака БпЛА, есть угроза баллистики: в каких областях тревога
19 января, 02:03
5
Обновлено - 02:15, 19 января

Продолжается атака БпЛА, есть угроза баллистики: в каких областях тревога

Олесь Друкач

Враг атакует различными средствами воздушного нападения Украину 19 января. Активны пусковые установки баллистики российской армии и летают дроны.

Где наибольшая угроза, информируют Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также В Днепре раздаются взрывы: оккупанты атакуют регионы Украины беспилотниками

Где фиксируют вражеские воздушные цели?

 

02:45, 19 января

КАБ на Сумщину.

02:44, 19 января

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

02:33, 19 января

БпЛА на южных окраинах Запорожья, курс южный.

БпЛА курсом на Днепр с северо-востока и юга.

БпЛА мимо Синельниково и Славгород курсом на Вольнянск с северо-востока.

02:17, 19 января

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельниково с северо-запада.

02:15, 19 января

Отбой ракетной опасности.

02:01, 19 января

Киевская и Черниговская область – ракетная опасность.

02:00, 19 января

Полтавщина: БпЛА в направлении Скороходово и Берестин (Харьковская область).

Харьковщина: БпЛА мимо Слобожанского и Кигичевки курсом на Сахновщину, БпЛА в направлении Шевченково с востока.

Запорожская область: БпЛА курсом на Камышеваху и Малокатериновку.

Днепропетровская область: БпЛА в направлении на или мимо Губиниху, курс юго-восточный.

01:40, 19 января

Взрывы в Одессе. Около десятка БпЛА атакуют город.

01:00, 19 января

Серия взрывов прогремела в Днепре. Также взрывы слышали в Запорожье и Сумах.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.