Продолжается атака БпЛА, есть угроза баллистики: в каких областях тревога
Враг атакует различными средствами воздушного нападения Украину 19 января. Активны пусковые установки баллистики российской армии и летают дроны.
Где наибольшая угроза, информируют Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Где фиксируют вражеские воздушные цели?
КАБ на Сумщину. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. БпЛА на южных окраинах Запорожья, курс южный. БпЛА курсом на Днепр с северо-востока и юга. БпЛА мимо Синельниково и Славгород курсом на Вольнянск с северо-востока. Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельниково с северо-запада. Отбой ракетной опасности. Киевская и Черниговская область – ракетная опасность. Полтавщина: БпЛА в направлении Скороходово и Берестин (Харьковская область). Харьковщина: БпЛА мимо Слобожанского и Кигичевки курсом на Сахновщину, БпЛА в направлении Шевченково с востока. Запорожская область: БпЛА курсом на Камышеваху и Малокатериновку. Днепропетровская область: БпЛА в направлении на или мимо Губиниху, курс юго-восточный. Взрывы в Одессе. Около десятка БпЛА атакуют город. Серия взрывов прогремела в Днепре. Также взрывы слышали в Запорожье и Сумах.
