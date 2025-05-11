Продолжается атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Ударные дроны атакуют Украину ночью 11 мая. Значительное количество сосредоточилось на Севере, в частности угрожает Киевской области.

Киевская ОВА уже сообщила о работе ПВО в регионе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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В Киевской области раздавались взрывы ночью 11 мая: что произошло

На Киевщине воздушную тревогу объявили ночью 11 мая в 04:16. Ближе к 5 утра стало известно, что в области слышны взрывы.

Сразу Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях о работу противовоздушной обороны в регионе.

Воздушные призвали людей находиться в укрытиях из-за угрозы атаки ударными дронами-камикадзе – они двигались в Киевскую область через Черниговскую область. Мониторы писали, что их не менее двух десятков.

В это время угроза атаки БПЛА была актуальной и для ряда других областей. О дронах сообщали на Юге, в Черном море, и на Востоке, в Харьковской области.

Заметим, что атака дронов началась сразу после окончания так называемого перемирия, объявленного Путиным. Он выступил этой ночью с заявлением, в котором проигнорировал его продолжение и предложение Украины об остановке огня на 30 дней.

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