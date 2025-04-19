Продолжают стрелять: глава ЦПД объяснил, как Путин хочет обмануть США "пасхальным перемирием"
- Российский диктатор объявил "пасхальное перемирие", чтобы показать себя как миротворца.
- Россия продолжает боевые действия, несмотря на заявления о перемирии, чтобы дискредитировать Украину перед США.
- Коваленко отметил, что это типичная российская тактика, похожа на "рождественское перемирие" в 2023 году, которое также было нарушено Россией.
В субботу, 19 апреля, российский диктатор объявил так называемое "пасхальное перемирие". Этим шагом враг хочет показать себя как "миротворца".
Россияне осуществляют информационную операцию, говоря о “перемирии”, но продолжая стрелять без остановки, сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы ЦПД Андрея Коваленко.
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Для чего Путин объявил "пасхальное перемирие"
Андрей Коваленко отмечает, что Россия отказалась от полного прекращения огня – в чем ее сейчас обвиняют все. Поэтому Путин решил сообщить о "пасхальном перемирии" за час до начала.
Враг надеется, что Украина нарушит так называемое "перемирие", или ее просто получится подставить – чтобы потом говорить Соединенным Штатам, что Россия является миротворцем, а Украина не хочет мира. "Это банально. Типичная российская тактика", – указывает Коваленко.
Как отметил глава ЦПИ, в 2023 году россияне таким образом объявляли "рождественское перемирие", после чего сами его и нарушили.
Не представляю, что они на фронте сейчас будут делать, как будет выглядеть этот приказ. По моей информации, как продолжали проводить определенные штурмовые действия, так они и продолжают,
– указал Коваленко.
Отметим, Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" и приказал остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. У МИД Украины отметили, что словам Путина нельзя верить. Там напомнили, что 11 марта Россия отказалась от прекращения огня, а за эти 39 дней только усилила террор.