Продолжаются бои и на Изюмском направлении наши войска держат оборону
26 марта 2022 , 13:10Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
В Харьковской области наши войска продолжают держать оборону. Бои продолжаются на Изюмском направлении.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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В Харьковской области ВСУ пошли в контрнаступление
ВСУ не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.
Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Харьковскую область и не отступают ни на метр,
– подчеркнул Синегубов.
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