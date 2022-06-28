Продолжаются бои у Лисичанского НПЗ, там оккупанты ведут штурмовые действия

Украинские военные продолжают мужественно противостоять армии России. Ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, вблизи Лисичанского НПЗ враг пытается проводить штурмовые действия.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба. Их опубликовали в утренней сводке 28 июня в 07:05.

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Враг не прекращает поливать ВСУ огнем

На Лисичанском направлении сейчас очень неспокойно. Российские захватчики стремятся сделать все возможное для того, чтобы нанести нашим военным как можно большие потери. С этой целью они используют не только минометы, но и ствольную артиллерию. Также враг атаковал из авиации районы Николаевки и Яковлевки.

Бои продолжаются также на южной окраине Лисичанского НПЗ. Там враг пытается идти штурмом в направлении Волчеяровки.



Карта боевых действий в районе Лисичанска / Скриншот liveuamap

Кроме того, российские военные все еще пытаются установить контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Разведку боем враг проводил в направлении Николаевка – Спорное. Это делается для того, чтобы разоблачить наши огневые позиции. Вскоре захватчики пытались продвинуться в этом направлении. Но наши военные не только подавили попытки, но и сделали все для того, чтобы враг отошел.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские военные продолжают штурмовать Лисичанск. Это они делают из южного и юго-западного направлений. Он также подтвердил, что бои продолжаются между Волчеяровкой, а также нефтеперерабатывающим заводом.

Они (российские военные – 24 канал) пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донбасом,

– подчеркнул Гайдай.

Какая сейчас ситуация по другим направлениям: коротко о главном

Славянское направление. Оккупанты штурмуют в направлении Довгенькое – Долина. Кроме того, они работают над тем, чтобы иметь возможность наступать на сам Славянск. В основном захватчики планируют идти в направлении Изюм – Славянск.

Кроме того, оккупанты обстреливали наши позиции с артиллерии и РСЗО. А вот с помощью БПЛА враг провел разведку в районе Грушувахи. Не оставляли вражеские войска попыток наступить в направлении Довгенькое – Долина. Но там ВСУ удалось остановить врага и отбросить его.

Краматорское направление. Здесь обошлось без активных боевых действий. Враг только бил из артиллерии по районам Маяков и Татьяновки.

Бахмутское направление. Из артиллерии враг бьет по районам Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута, а также Соледара. Штурмовые действия захватчики проводили по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС. В Генштабе отмечают, что там до сих пор продолжаются боевые действия.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления. Там тоже обошлось без активных боевых действий. Из ствольной артиллерии враг бил по районам Водяного, Авдеевки, Екатериновки, Комара, Щербаков, Зеленой Рощи, а также Новоданиловки. Из авиации атаковали населенные пункты вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Тем временем ВСУ удалось отразить очередной вражеский штурм. Его оккупанты планировали провести в направлении Егоровка – Павловка. Но добиться желаемого не удалось, поэтому пришлось отступить.

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